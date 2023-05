﻿Wie schick sind Schottergärten? Das meinen HAZ-Leserinnen und -Leser

Leser Kai Sommer: „Ökologischer Alptraum“

Zum Artikel „Schottergärtner beteuern: ,Wir lieben Blumen’“ vom 19. April:

Wenn die Besitzer dieses Schottergartens wenigstens dazu stehen würden, dass sie Angst vor der Natur haben und deshalb ihren Vorgarten und alle angrenzenden Flächen horizontal und vertikal mit Steinen zupflastern, damit da bloß nichts wächst. Aber ihre verstörende Aussage „Wir lieben Blumen“ ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die das tatsächlich tun. Nur weil hinter dem Haus ein oder zwei Blumen auf dem Restgrundstück stehen und für die Hummeln sogar ein Tattoo auf dem Arm zur Verfügung steht, bleibt doch das Gesamtensemble ein einziger ökologischer Alptraum. Zum Glück ist sowas verboten, und deshalb gibt es auch keinen Grund zum Greinen, für eine Opferrolle oder gar den Vorwurf an die Stadtverwaltung, sie handele „unverschämt“. Einziger Trost für mich ist, dass sich diese Steinwüste im Sommer so aufheizt, dass das Klima im Haus unerträglich wird. Kai Sommer, Salzhemmendorf

Leserin Stefanie Fietkau: „Bezug zur Natur komplett verloren“

Mit Grauen muss ich als Hundehalter täglich diese „Gärten des Grauens“ sehen. Endlich wird nach zehn Jahren geltendes Recht durchgesetzt! Wir brauchen jeden Regentropfen und jeden Käfer. Wahrscheinlich haben die Schottergarten-Besitzer und die „Gartenbetriebe“ noch nicht gehört, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden und jede Fläche benötigen. Diese Menschen haben für mich komplett den Bezug zur Natur verloren. Ein Dank an die Stadt, dass sie endlich tätig wird. Stefanie Fietkau, Garbsen

„Wir lieben Blumen“: Familie Steinmann aus Hannover-Wülferode hat vor und teilweise hinter dem Haus einen „Schottergarten“ und deshalb Post von der Stadt bekommen, die gegen diese umwelt- und insektenschädliche Form der Gartengestaltung vorgehen will. © Quelle: Christian Behrens

Leserin Veronika Höppner: „Grenzt fast an Entmündigung“

So langsam reicht es mit der Einmischung der grünen Obrigkeit in das Privatleben der Menschen – ob es um die Heizungsanlagen oder wie hier um die Gestaltung des Eigentums geht. Nicht jeder hat die finanziellen Mittel dafür, einen Garten oder Landschaftsbau zu beauftragen. Das grenzt ja schon fast an Entmündigung. Gern würde ich mal die Wohnverhältnisse der Leute anschauen, die solche Entscheidungen treffen. Hier wird doch in vielen Bereichen die Realität völlig ausgeblendet. Diese Grünen-Politik führt zurück zur Steinzeit. Veronika Höppner, Sarstedt

Leser Erwin Neumann: „Alibi-Tattoo hilft auch nicht“

Leserin Birgit Oelze: „Fachleute hinzuziehen“

Ich kann nicht verstehen, wie Blumenliebhaber so etwas machen können. Von einem Blumen-Tattoo auf dem Arm kann sich kein Insekt ernähren. Wenn die Großeltern gesagt haben, dass da nichts wächst, hat das vermutlich am Boden und nicht geeigneten Pflanzen gelegen. Ich bin sicher, dass Fachleute mehrere mögliche Bepflanzungen für diesen Standort nennen könnten, die auch dem starken Wind stand- und die Erde festhalten würden. Beispielhaft finde ich, dass die Stadt Hannover gegen so einen Unsinn angeht und auf Rückbau besteht. Bravo Hannover! Birgit Oelze, Garbsen

Leser Michael Schröder: „CO2-Abgabe für versiegelte Flächen“

Sehr verstörende und dumme Argumentation. Das Foto besagt alles: baumbewachsener Grünstreifen an der Straße, vor dem Grundstück tödliche Ödnis. Das „Schottergärtnerpaar“ steht resignierend, ideen- und kreativlos daneben. „Da wächst nichts“, argumentieren sie, zehn Meter weiter beginnt ein Grünstreifen. Verbohrt und dickköpfig suchen sie nach plausiblen Erklärungen für die Wahl ihrer Vorgartengestaltung. Ihre Argumente – Schutz des Hauses vor „aufspritzender Erde“ aufgrund der Windlast sowie der Satz „da wächst nichts“ – offenbaren Unverständnis und Wissenslücken. Erklärend schieben sie hinterher, dass von Versiegelung keine Rede sein kann, da unter dem Schotter ja ein wasserdurchlässiges Vlies verlegt sei. Auch bei diesem Argument offenbart sich ihre Unkenntnis. Schließlich wird der Wasserhaushalt im Boden über Pflanzen organisiert, nicht durch möglichst schnelle und ungehinderte Wasserableitung.

Jeder Gärtner bietet Ideen für die Gestaltung und Anlage von Vorgärten – und die hätte locker von dem Geld für tonnenweise Schotter bezahlt werden können. Inspiration findet man auch im Internet. Auch kann man einen Vorgarten kostengünstig anlegen, mit geeigneten Büschen wie Zier- und Zwergkirsche, Sommerflieder, Duftflieder und Bodendeckern wie Elfenblume, Immergrün oder Kriechmispel, und der Arbeitsaufwand zur Unterhaltung ist sehr gering.

Kies statt Blumen: In vielen Vorgärten bestimmt Schotter die Gestaltung – und damit auch das Bild vieler Städte. Diese gehen zunehmend dagegen vor. © Quelle: Hannes P. Albert/dpa

Ich habe bei diesem Thema leider keine Vorstellung, wie man mit „Schotteristen“ (ich möchte nicht von Schottergärtnern reden) ins Gespräch kommen kann, um sie zu überzeugen, dass das eine Fehlentwicklung ist. Da unser künftiges Leben immer mehr von der CO2-Bepreisung bestimmt wird, ist es vielleicht ein gangbarer Weg, für versiegelte Flächen aller Art eine regelmäßige CO2-Abgabe zu bezahlen, da auf diesen Flächen kein Kohlendioxid und Wasser gebunden werden kann. Google Earth beispielsweise macht es möglich, herauszufinden, wer wie viel tote Flächen zu verantworten hat. Michael Schröder, Springe