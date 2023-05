﻿HCC fährt wieder einen kleinen Gewinn ein

Hannover. Noch keine Rückkehr zu den Vor-Corona-Zeiten, aber ein Schritt in diese Richtung: Die städtische Veranstaltungstochter Hannover Congress Centrum (HCC) hat im vergangenen Jahr ihre Erlöse aus dem Veranstaltungsgeschäft um 128 Prozent im Vergleich zu 2021 gesteigert. Sie beliefen sich auf knapp 15 Millionen Euro – im Vergleich zu knapp 8,4 Millionen Euro im Jahr 2021, bilanzierte das HCC im zuständigen Ausschuss am Montag.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern beläuft sich auf knapp 438.000 Euro. Mit diesen Abgaben hineingerechnet, schloss das Geschäftsjahr des HCC 2022 mit einem Fehlbetrag von 3,35 Millionen Euro ab (2021: minus 3,871 Millionen Euro). Unterm Strich machte das HCC also 521.000 Euro weniger Miese.

2022 von Pandemie und Ukraine-Krieg geprägt

Das Jahr 2022 war insgesamt aufgrund der anhaltenden Einflüsse durch die Pandemiesowie der zusätzlichen wirtschaftlichen Auswirkungen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt, so HCC-Chef Joachim König.

Im Veranstaltungsbereich habe man für das Geschäftsjahr gegenüber dem Planansatz eine Unterschreitung in Höhe von knapp 2,2 Millionen Euro gehabt. Gegenüber dem Corona-Nachfolge-Jahr 2021 sei es eine Steigerung um knapp 4,4 Millionen Euro gewesen – oder plus 93,6 Prozent.

Die Umsatzerlöse in der Heinz-von-Heiden-Arena belaufen sich auf gut 5,5 Millionen Euro, eine Zunahme gegenüber dem Plan von 1, 36 Millionen Euro oder plus 32,4 Prozent. Diese Ergebnisentwicklung sei im Wesentlichen auf die positiven Sondereinflüsse im Rahmen des Catering in der Heinz-von-Heiden-Arena sowie mit überdurchschnittlichen Umsätzen verbundenen Nachhol- und Sonderveranstaltungen im HCC zurückzuführen, hieß es.

