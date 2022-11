﻿Heimatforscher Gerhard Stoffert wünscht sich den Namen Klein-Buchholz zurück

Hannover. Seit Jahrzehnten streitet Heimatforscher Gerhard Stoffert für die Erinnerung an „sein“ Dorf Klein-Buchholz, das 1979 per Ratsbeschluss auf der hannoverschen Stadtkarte verschwunden ist. Doch auch die jüngste Eingabe, mit der er die Wiedereinführung des alten Ortsnamens fordert, dürfte erfolglos bleiben. In ihrer Stellungnahme betont die Stadtverwaltung, dass sie keine Veranlassung sieht, nach mehr als 40 Jahren die Entscheidung des Rates infrage zu stellen. Sie empfiehlt, Stofferts Vorstoß abzulehnen. Der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld diskutiert in seiner Sitzung am 17. November, über das Anliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bessere Verkehrsführung im Henriettenviertel

Weitere Themen der Sitzung sind die Forderung der Linken, in der Scheide- und Berkhusenstraße Tempo 30 einzuführen, und die Bitte von Rot-Grün an die Verwaltung, die Verkehrsführung für Radfahrer im Henriettenviertel zu verbessern. Außerdem ist ein Großbauprojekt namens H3ö an der Buchholzer Straße Thema. Im Oktober war die Vorstellung der Pläne des Immobilienentwicklers Strabag Real Estate für drei „nachhaltige“ Bürogebäude noch kurzfristig vertagt worden. Die CDU möchte zudem wissen, was nach dem Umzug des Maschinenbaukonzerns KraussMaffei nach Laatzen mit dem alten Standort im Heideviertel geschieht. Eigentümer des Unternehmens ist seit 2016 die China National Chemical Corporation.

Die Sitzung findet am 17. November in der Grundschule Nackenberger Straße statt und beginnt um 18.30 Uhr.