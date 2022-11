﻿Gedenken am Mahnmal in Hannover: Schüler erinnern an Pogromnacht von 1938

Mehr als 200 Menschen haben in Hannover an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. Schülerinnen und Schüler der Heisterbergschule warnten an der Gedenkstätte für die niedergebrannte Synagoge in der Roten Reihe vor aktuellem Antisemitismus.

Hannover. Mehr als 200 Menschen haben sich auf der Straße versammelt. Doch als Yoed Sorek das "El male rachamim" anstimmt, wird es ganz still. Mit sanfter, aber fester Stimme intoniert der Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde das traditionelle Totengebet. "Wenn ich an diesem Ort zu Gott singe, hoffe ich, dass die Liebe zum Leben und der Glaube auch in dunklen Zeiten Heilmittel gegen die Krankheit des Judenhasses sind", sagt der Kantor.

Im Gedenken: Steffen Krach und Belit Onay legten Kränze nieder. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit einer bewegenden Gedenkveranstaltung haben Stadt und Region Hannover in der Roten Reihe, am Gedenkort für die von den Nazis zerstörte Synagoge, an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. Oberbürgermeister Belit Onay und Regionspräsident Steffen Krach legten gemeinsam mit Vertretern jüdischer und christlicher Gemeinden Kränze im Gedenken an die Opfer nieder.

Mahnung zum Frieden: Zehntklässler der Heisterbergschule trugen Texte aus den Weltreligionen vor. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Schüler gegen den Hass

Schülerinnen und Schüler der Heisterbergschule warnten in kurzen Redebeiträgen vor aktuellem Antisemitismus – und sie erinnerten daran, dass alle großen Religionen zum Frieden aufrufen: „Keine Religion toleriert Hass“, sag der 17-jährige Sidar. Zahlreiche Menschen legten zur Erinnerung an die Opfer des NS-Terrors weiße Rosen nieder.

Große Resonanz: Mehr als 200 Menschen versammelten sich am Mahnmal. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Pogromnacht vom 9. November 1938 hatten die Nazis auch in Hannover zahlreiche jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert und zerstört. In Hannover wurden etwa 180 Männer verhaftet und ins KZ Buchenwald verschleppt. Die Kuppel der ausgebrannten Synagoge in der Roten Reihe wurde von der Technischen Nothilfe am 10. November gesprengt. Die Kosten für den Abriss der Mauern wurden der jüdischen Gemeinde auferlegt.