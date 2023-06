﻿Einsatz für Erinnerungskultur: Heisterbergschule mit neuem Demokratiepreis geehrt

Ahlem. Es war eine feierliche Zeremonie: Mehrere Dutzend Schülerinnen und Schüler der Heisterbergschule hatten sich im repräsentativen Hodlersaal des Neuen Rathauses versammelt, um eine besondere Auszeichnung entgegen zu nehmen. Sie erhielten dort den neu gestifteten Siemer-Jugenddemokratiepreis. Die mit 3000 Euro dotierte Ehrung soll künftig alle zwei Jahre an Jugendliche verliehen werden, die sich „in besonderer Weise für eine lebendige Demokratie“ einsetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ihr habt gezeigt, dass Erinnerungsarbeit lebendig und kreativ sein kann“, sagte Ratsfrau Belgin Zaman, Vorsitzende des Schulausschusses. Jugendliche der Heisterbergschule haben unter anderem mit einem selbst gestalteten Comic über den Holocaust viel Beachtung gefunden. Die Schule ist auch regelmäßig bei Gedenkveranstaltungen beispielsweise am KZ-Mahnmal in Ahlem präsent.

„Suche nach neue Formaten“: Jens Binner lobte das Engagement der Jugendlichen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Gedenkkultur muss sich ständig auf die Suche nach neuen Formaten begeben“, sagte Jens Binner, Direktor des Zeitzentrums Zivilcourage, in seiner Laudatio. Der Comic spreche Menschen in leicht zugänglicher Weise an. „Die Beschäftigung mit der NS-Zeit zeigt, wie schnell eine Demokratie zerstört werden kann“, sagte Binner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Jugendlichen nahmen Urkunden und Blumen aus der Hand von Karl-Heinz Siemer entgegen. Der Bautechniker und Tischlermeister setzt sich seit Langem für eine lebendige Erinnerungskultur ein. Unter anderem engagiert sich der 79-Jährige im Arbeitskreis „Bürger gestalten ein Mahnmal“, der die Erinnerung an das KZ Ahlem wachhält.

„Wir müssen unsere Demokratie täglich beschützen“

Besondere Auszeichnung: Die Schülerinnen und Schüler werden im Hodlersaal geehrt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wichtig ist für mich, dass sich junge Menschen mit der Erinnerungsarbeit beschäftigen und dies an Gleichalterige weitergeben“, sagt Siemer, „sie sprechen die gleiche Sprache.“ Kinder und Jugendliche hätten oft ein ausgeprägtes Gefühl für Recht und Unrecht. „Wir müssen unsere Demokratie täglich beschützen und bewahren“, sagte Siemer. Der von ihm gestiftete Preis solle die jüngere Generation dabei ermutigen.

Schulleiterin Jessica Schwarz dankte für die Ehrung: „Wir freuen uns sehr darüber“, sagte sie. Höchstes Lob gab es auch von höchster Stelle: Rebecca Seidler, Geschäftsführerin der Liberalen Jüdischen Gemeinde, verlas ein Grußwort von Altbundespräsident Joachim Gauck. Darin dankte dieser Siemer für die Stiftung des Preises – und er würdigte den Einsatz der Heisterbergschüler: „Ihr Engagement zeigt: Wir werden gegenüber allen Feinden der Demokratie erfolgreich sein.“

HAZ