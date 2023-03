﻿Kaiserhof: Langjähriger Hotelchef Hermann Rüter gestorben

Er führte das Central-Hotel Kaiserhof am Hauptbahnhof durch die Expo: Der Familienunternehmer Hermann Rüter ist mit nur 73 Jahren überraschend an Herzinfarkt gestorben.

Gestorben: Hermann Rüter, langjähriger Chef des Central-Hotels Kaiserhof am Hauptbahnhof in Hannover, ist gestorben. (Archivbild von 2004)

Hannover. Der langjährige Hotelchef im Central-Hotel Kaiserhof am Hauptbahnhof, Hermann Rüter, ist überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. Er hatte das Innenstadthotel mit der historischen Fassade fit für die Expo gemacht und in die Vier-Sterne-Kategorie geführt.

Central-Hotel Kaiserhof: Eigentlich ein Bahnhofshotel

Ursprünglich als Bahnhofshotel konzipiert, gehört das Central-Hotel Kaiserhof heute zu den wichtigen, familiengeführten Innenstadthotels und ist nicht nur bei Geschäftsreisenden und Stadttouristen beliebt, sondern mit seinen Cafés und Bars auch beliebter Treffpunkt für Hannoveraner. So veranstaltet etwa der Freundeskreis Hannover dort regelmäßig seine Brunch-Treffen.

Zählt heute zu den wichtigen, familiengeführten Innenstadthotels: Das Central-Hotel Kaiserhof am Hauptbahnhof. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Seit 1968 ist das 78-Zimmer-Haus in Familienhand. Damals übernahmen Franziska und Wilhelm Rüter den Betrieb und richteten das Restaurant Brunnenhof (1974) und das Wiener Café (1980) ein. 1996 übergaben sie das Unternehmen an Hermann Rüter, der aber schon seit den Siebzigerjahren dort mitarbeitete und unter anderem mit Ekkehard Reimann die Gastronomie zu neuen Qualitätsstufen führte. Seit 2016 führen Birgit und Hermann Rüters Söhne Alexander, Constantin und Richard den Betrieb.

Tod auf der Urlaubsrückfahrt

Zuletzt hatte Hermann Rüter gesundheitliche Probleme, war aber auf dem Weg der Besserung. Am Sonntag erlitt der 73-Jährige auf der Heimreise von Sylt einen Herzinfarkt, dem er erlag. Er hinterlässt außer seinen Kindern unter anderem fünf Enkel – das sechste ist bereits unterwegs.