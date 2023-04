﻿Im Juni: Herrenhäuser feiert wieder ein Brauereifest

Nach vier Jahren feiert die Privatbrauerei Herrenhausen am 9. und 10. Juni wieder ihr zweitägiges Hoffest mit Livemusik, Brauereiführungen und Kinderbelustigungen. Die Punkrock-Band Montreal aus Hamburg ist der musikalische Hauptact der Veranstaltung.

Hannover. Es ist wieder da: Die Privatbrauerei Herrenhausen feiert nach vier Jahren Pause wieder ihr Hoffest – am Freitag, 9., und am Sonnabend, 10. Juni, auf den beiden Höfen der Brauerei in Herrenhausen, Herrenhäuser Straße 83-99. Nach dem Neustart 2010 ist es die fünfte Veranstaltung ihrer Art, wegen der Corona-Pandemie 2021 war die Veranstaltung, die im Zweijahresrhythmus stattfindet, ausgefallen. Nun soll es mit altem Schwung weitergehen: Die Brauerei erwartet an beiden Tagen zusammen wie bei den vier Vorgängern „15.000 Besucher plus X“. Brauereiführungen gibt es an beiden Tagen auch wieder.