﻿Verkehrsinsel soll den Schulweg zur Goetheschule in Herrenhausen sicherer machen

Vor der Goetheschule in Hannover-Herrenhausen hat es in der Vergangenheit mehrere leichte Unfälle gegeben. Eine Überquerungshilfe soll den Schulweg sicherer machen – und das auch schon sehr bald.

Hannover. Für die Schülerinnen und Schüler der Goetheschule in Herrenhausen wird der Schulweg künftig sicherer. Immer wieder kommt es vor allem im Bereich des Herrenhäuser Kirchwegs zu gefährlichen Situationen. In der Sitzung des Bezirksrates Herrenhausen-Stöcken sprach Bezirksbürgermeister Lukas Alexander Mönkeberg (SPD) sogar von „leichten Unfällen“. Deshalb hat der Bezirksrat einen Dringlichkeitsantrag ausgearbeitet, um die Verkehrssituation zu entschärfen – mit Erfolg. Künftig soll die etwa fünf Meter breite Stelle auf dem Herrenhäuser Kirchweg vor dem Franziusweg durch eine Überquerungshilfe, also eine kleine Verkehrsinsel, verengt werden. Das kündigte Darius Pilarski vom Stadtbezirksmanagement in der Sitzung des Bezirksrats an. „Ich gehe davon aus, dass die Maßnahme dann spätestens bis zum Start des nächsten Schuljahres umgesetzt wird“, sagte er.