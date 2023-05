﻿Straße am Berggarten in Herrenhausen ab Oktober ein Jahr komplett gesperrt

Hannover. Der Burgweg zwischen Herrenhäuser Straße und Haltenhoffstraße ist seit vielen Jahren eine Huckelpiste mit vielen Schlaglöchern. Dennoch wird die schmale Straße am Berggarten häufig benutzt, sowohl von Auto- als auch von Radfahrern. Sie ist nicht nur für Besucher der Herrenhäuser Gärten attraktiv – vor allem wegen der angrenzenden Parkplätze, sie gilt auch bei vielen Pendlern als schnelle Route Richtung Norden. Doch ab Oktober wird die Straße ein Jahr lang komplett für Rad- und Autofahrer gesperrt, weil dort unter anderem ein Baukran aufgestellt wird.

Baustellenzugang fürs neue Schauhaus im Berggarten

Der Burgweg dient ab Herbst als Zugang zur Baustelle für das neue Schauhaus im Berggarten. Die Stadt ersetzt das alte Kanarenhaus durch ein neues Gebäude, in dem unter anderem Schmetterlinge herumflattern werden. Die Herrenhäuser Gärten werden damit um eine Attraktion reicher, aber für Stadtteilbewohner und Besucher der Gärten entfällt während der Bauphase eine wichtige Verbindungsstrecke. Nur noch Fußgänger dürfen von Oktober 2023 bis Oktober 2024 über den Burgweg gehen. Radfahrer will die Stadt umleiten über Orchideenweg und Berggartenstraße.

Burgweg wird ab Oktober 2024 erneuert

Immerhin: Die Stadt kündigt an, nach den Bauarbeiten im Berggarten die Fahrbahndecke des Burgwegs zu erneuern. „Nach Fertigstellung der Hochbauarbeiten nach etwa einem Jahr, somit frühestens im Oktober 2024, kann in Abstimmung die Deckensanierung erfolgen“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Auch die Baumscheiben müsse man vergrößern, teilt die Stadt mit, um zu verhindern, dass Wurzeln die Fahrbahn wellen. Während der Straßenreparatur dürfte es zu weiteren Einschränkungen für den Verkehr kommen.

Huckelpiste: Der Burgweg ist an vielen Stellen stark beschädigt. © Quelle: Andreas Schinkel

Fahrradstreifen für Radler?

Der Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken hatte Anfang des Jahres gefordert, den Burgweg zu erneuern und einen Fahrradstreifen einzurichten. Zu eng sei die Straße an manchen Stellen für alle Verkehrsteilnehmer, lautete die Begründung. Zudem schlug der Bezirksrat vor, zusätzliche Hinweisschilder aufzustellen, die Autofahrer auf entgegenkommende Radfahrer aufmerksam machen. Tatsächlich ist es so, dass Radfahrer den Burgweg in beide Richtungen befahren dürfen, für Autofahrer ist die Einbahnstraße nur in Richtung Haltenhoffstraße nutzbar.

Die Stadt will nicht alle Wünsche des Bezirksrats erfüllen. Zwar will sie die Fahrbahn erneuern, doch ob und wo ein Fahrradstreifen markiert werde, müsse noch geprüft werden.

