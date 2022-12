﻿Wegen der Terror-Jugendlichen: Kommt jetzt der städtische Ordnungsdienst?

Nach den Schilderungen von Bürgern über massive Attacken von Jugendlichen am Kronsberg will die Politik nun schnelle Maßnahmen zur Eindämmung der Kriminalität ergreifen. Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat 15.000 Euro für Sofort-Programme freigegeben, die CDU im Rat schlägt eine mobile Polizeiwache vor.

Aufgenommen von Bürgern: Die Person rechts aus der Jugendgruppe vom Kronsberg hat eine Pistole in der Hand an. Anwohner in dem Wohnbezirk werden dort schon länger terrorisiert.

Hannover. Gegen den Dauerterror von Jugendlichen am Kronsberg sollen jetzt zeitnah Maßnahmen umgesetzt werden, nachdem Anlieger bei einem Bürgerdialog am Dienstag von massiven Übergriffe berichtet hatten. Unter anderem werden junge Erwachsene im Rollstuhl mit Böllern beworfen, Familien eingeschüchtert, bedroht, Passanten geschlagen. Alle Vorfälle sollen sich schon über rund zehn Jahre hinziehen.

Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode gibt nun 15.000 Euro für Sofortprojekte frei, und die Stadt überlegt auf Bitten des Bezirksrates, den städtischen Ordnungsdienst, der sonst nur die Innenstadt überwacht, auf den Kronsberg auszudehnen. Die CDU im Rat forderte am Donnerstag zudem eine mobile Polizeistation nach Vorbild vom Marstall in der Innenstadt.

Bezirksrat gibt 15.000 Euro für kurzfristige Jugendhilfen frei

Der Stadtbezirksrat hatte nur einen Tag nach dem Bürgerdialog, an dem 200 Anlieger teilgenommen hatten, seine monatliche Sitzung und machte gleich Nägel mit Köpfen: Aus den eigenen Bezirksratsmitteln stellt er 15.000 Euro für Jugendhilfsprogramme zur Verfügung, die die Stadt zeitnah auf den Weg bringen soll. "Zudem bitten wir die Stadt, weiteres Geld aus verschiedenen Jugendprogrammen zur Verfügung zu stellen", so Bürgermeister Bernd Rödel (SPD). Mit dem Geld sollen unter anderem Freizeitangebote ermöglicht werden.

Rödel zeigte sich am Donnerstag schockiert über die Vorwürfe gegen sich, auch aus seiner eigenen Partei, über Jahre nichts gegen die Jugendlichen unternommen und weggeschaut zu haben. „Das ist nicht gerechtfertigt, wir machen hier vieles, sprechen darüber aber nicht offen.“ Eine weitere Idee des Bezirksrates: Gemeinsam mit dem Präventionsteam der Polizei will das Gremium Maßnahmen erarbeiten, mit denen die Jugendgewalt eingedämmt werden soll. Im Januar will der Bezirksrat den Bürgerdialog zudem fortsetzen.

CDU macht sich für mobile Polizeistation auf dem Thie stark

Hatte das für den Stadtteil Bemerode zuständige Polizeikommissariat Döhren den Bürgerdialog am Dienstag noch verpasst, so berichtete deren Leiterin, Polizeioberrätin Vanessa Lehmann, im Stadtbezirksrat am Mittwochabend nun über die allgemeine Kriminalitätslage in Bemerode mit dem Kronsberg. „Die Fallzahlen sind seit einem Jahr rückläufig. Die objektive Lage kann allerdings von der subjektiven Einschätzung abweichen“, schränkte sie ein. Allein könne die Polizei die Situation mit den Jugendlichen auch nicht lösen, dazu brauche es viele, etwa sozialpädagogische Ansätze.

Bürgerdialog: Bei der Veranstaltung im Stadtteilzentrum Krokus zur Straßengewalt im Wohnquartier Kronsberg haben die Anwohner von massiven Angriffen auf sich und ihre Mitbürger berichtet. © Quelle: Andreas Voigt

Felix Semper, Fraktionschef der CDU im Rat, sagte am Donnerstag, an fehlender Jugendarbeit allein liege das Problem am Kronsberg offenbar nicht. „In Groß-Buchholz gibt es auch kein Jugendzentrum, und dort werfen Jugendliche keine Böller auf behinderte Mitmenschen im Rollstuhl.“ Sozialpädagogische Angebote zu erweitern könne nur ein Baustein sein. Er schlägt stattdessen eine mobile Polizeiwache am Thie vor, die den Bürgern vom Kronsberg ihr subjektives Sicherheitsgefühl wiedergebe. Ein solches Modell sei vor einigen Jahren erfolgreich am Marstall angewandt worden, nachdem die Kriminalität rund ums Rotlichtviertel massiv angestiegen war. Die politische Debatte darüber will die CDU im Januar starten.

Selbsthilfe: Bürger erstellen Straftäterliste für die Polizei

Für Unmut bei den Bürgern am Kronsberg sorgt auch, dass offenbar viele Namen der terrorisierenden Jugendlichen bekannt sind, die Polizei aber nichts gegen sie unternimmt. Inzwischen haben engagierte Anlieger eine Namensliste von den Jugendlichen erstellt, die bei ihren Taten beobachtet wurden. Sie will die Gruppe der Polizei übergeben, die die Namen dann mit ihren in der Straftäterdatei abgleichen soll. Gibt es Übereinstimmungen, sollen sie dem Jugendamt gemeldet werden. Das soll dann weitere Schritte einleiten, so die Überlegungen.