Burgwedel: EnBW will große Ladestation an der Kokenhorststraße am 31. März eröffnen

Endspurt an der Kokenhorststraße in Großburgwedel: In wenigen Tagen will EnBW seinen neuen Ladepark eröffnen – den zweitgrößten des Unternehmens. Außerdem plant der Energieversorger die Anlage mit einer ganz neuen Technologie nachzurüsten.