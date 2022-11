﻿Zurück in die Fünfziger: Museum zeigt Ausstellung über Hannovers Zeit als Kino-Metropole

Als Vico Torriani in die Weltspiele kam: Eine opulente Ausstellung im Historischen Museum zeigt, wie Hannover in den Fünfzigerjahren als Kino-Metropole glänzte.

Hannover. So waren die Fünfziger. Mit dem Heinkel-Roller fuhr die Jugend von der Tanzstunde in die Milchbar, wo am Nierentisch unter der Tütenlampe der Eierlikör in Strömen floss. Und danach ging es ins Kino. Der Erinnerung nach eigentlich täglich. Auf dem beschwerlichen Weg vom Wiederaufbau zum Wirtschaftswunder waren Kinosäle so etwas wie die Rastplätze.