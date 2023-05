﻿Tschüss Holland-Pavillon, hallo Expo-Campus: Grundstein für Wohn- und Arbeitsprojekt gelegt

Hannover. 23 Jahre nach dem Ende der Expo und vielen verworfenen Ideen zur Nachnutzung hat es am Donnerstag mit der Grundsteinlegung zum Umbau des ehemaligen Holländischen Pavillons nun einen unverrückbaren Meilenstein in der Nachnutzung gegeben: Aus den gestapelten Landschaften zu Expo-Zeiten wird der i-live-Expo-Campus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier beginnt die Zukunft: Der ehemalige Holländische Pavillon im Expo-Park ist bis auf die Grundkonstruktion zerlegt. Jetzt bauen Firmen den Pavillon zu einem multifunktionalen Gebäude mit Büro-, Coworking- und Gastronomieflächen auf. © Quelle: Rainer Dröse

Rund 90 Millionen Euro investiert die „i Live Expo Campus GmbH“, einem Joint Venture aus der „i Live Group GmbH“ und der „Die Wohnkompanie Nord GmbH“, in den Neubau von Studierenden-Wohnungen, Co-Working-Areas, Bars, einer Lounge, einer Bibliothek, eines Fitnessraums und einer Dachterrasse. Fertigstellung ist 2025 – genauer geht es nicht, denn der komplexe Neubau am Boulevard der EU unterliegt vielen Unwägbarkeiten. Das hatte sich in der Vergangenheit schon gezeigt, als die 14 Bäume der ehemaligen Waldebene äußerst aufwendig abgetragen werden mussten, da sie ihre Tragkraft verloren hatten.

„Wenn der Campus fertig ist, haben wir alles verkauft“

„Der Campus wird ein Ensemble, das es so noch nicht gibt in Deutschland“, sagte Amos Engelhardt, Chef der i-Live-Group. Der Mann, der einst auf der Expo gearbeitet hatte, zeigte sich zuversichtlich, dass bei Eröffnung des Campus alle 386 Mikro-Apartments verkauft sein werden. Über den Verkauf der Apartments refinanziert sich die gigantische Bausumme in großen Teilen: Der Preis pro Apartment liegt zwischen 170.000 Euro und 220.000 Euro abzüglich eventueller Rabatte und Tilgungszuschüsse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aktuell haben wir 65 Prozent der Wohnungen verkauft, 80 Prozent sind insgesamt reserviert. In dieser schwierigen wirtschaftlichen Zeit ist das eine Meisterleistung. Wenn der Campus fertig ist, haben wir alles verkauft“, so Engelhardt. Ralph Müller, Chef der Wohnkompanie Nord: „Zur Expo war der Pavillon ein Publikumsmagnet, dazu werden wir ihn wieder machen.“

„Hier entsteht ein besonderes Stück Hannover“

Zur Grundsteinlegung war auch Architekt Jacob van Rijs aus Rotterdam angereist, der den Holländischen Pavillon seinerzeit konzipiert hatte. Mit seinem Architekturbüro MVRDVist van Rijs auch diesmal wesentlich mit beteiligt: „Es war die Rettung des Pavillons, dass wir damals das gesamte Gelände nicht gebaut haben, denn so konnten wir heute das spannende Projekt aus Community, Wohnen und Arbeiten schaffen.“ Hannovers OB Belit Onay ist sich sicher, dass der fertiggestellte Campus der gesamten Stadt Hannover gut zu Gesicht steht. „Hier entsteht ein besonderes Stück Hannover.“