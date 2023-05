﻿Snacks aus dem Automaten: „Hotboxxx“ expandiert in der Limmerstraße

Hannover. Kleine Snacks, große Pläne: Der Fast-Food-Laden „Hotboxxx“ will kräftig wachsen. Ein zweiter Standort ist bereits gefunden: die Limmerstraße 29.

„Es ist ein Herzensprojekt“, sagen sie: Tim Lösch (34) und Marco Mahler (35). Zwei Freunde seit Kindheitstagen. Zwei Geschäftspartner mit einer simplen Idee: Warmes Essen aus dem Automaten. In den Niederlanden ein alter Hut, in Hannover schwer im Kommen. Vor nicht einmal zwei Jahren öffnete die erste „Hotboxxx“ in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade (unter dem Hauptbahnhof): Nach einigen Startschwierigkeiten – es war die schwierige Corona-Zeit, die Lieferung der Automaten ließ auf sich warten – funktioniert ihr Prinzip mit dem Motto „Fast in, Snack out“ ziemlich gut, wie die beiden berichten. Nun soll ein Franchise daraus werden – mit dem ersten Ableger im Szeneviertel Linden.

Kommt gut an: Das erste Geschäft von „Hotboxxx“ unter dem Hauptbahnhof. © Quelle: Ilona Hottmann

Dort wird der Fokus nicht auf die Laufkundschaft gelegt, die in Massen am Hauptbahnhof zu finden ist. „Es wird einen Tresen und Sitzmöglichkeiten geben“, berichtet Lösch, „Hotboxxx“-Geschäftsführer neben Andreas Hüttmann, über die neuen Räumlichkeiten. Es gibt eine wöchentlich wechselnde Speisekarte, vegane Gerichte und kalte, frische Speisen inklusive – Studenten gehören hier zur Hauptzielgruppe.

Inklusive Personalplanung

„Ich freue mich auf Linden, da können wir noch mehr über uns preisgeben“, so Lösch. Ein Konzept, wie geschaffen für die „Limmern“-Kultur, die bei lärmgeplagten Anwohnern allerdings nicht nur auf Gegenliebe stößt. Mit Streifengängen versuchen Polizei und Stadt seit vergangenem Sommer, allzu große Party-Exzesse zu verhindern.

Was die „Hotboxxx“ neben den Automaten besonders macht, sind die Mitarbeiter. Sieben von zwölf Angestellten haben eine Beeinträchtigung – blind, hörgeschädigt, gehbehindert. Akustische Signale und kurze Wege sind essenziell für sie. Auch die Geräte sind ihnen angepasst, die Fritteuse ist in sich geschlossen, damit niemand aus Versehen in das Fett fasst. Und da das Essen nur für 45 Minuten in den Wärmeboxen liegen soll, und nicht immer alles in dieser Zeit verkauft wird, kommt zweimal am Tag ein Foodsharing-Unternehmen und holt die übrig gebliebenen Produkte ab.

In der Küche befindet sich ein Bildschirm, auf dem die Mitarbeiter die Kunden sehen können. „Wenn sie möchten, können sie rausgehen und den Kunden helfen, sonst mache ich das natürlich“, sagt Betriebsleiter Mahler – so einfach das Automaten-System ist, so ungewöhnlich ist es auch erstmal für viele. Auch in der Limmerstraße soll es Inklusion geben. Bereits jetzt werden die Ersten im Hauptgeschäft angelernt, die Agentur für Arbeit hat bei der Suche nach Arbeitskräften geholfen.

Starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Chris Vehlgut und Felek Görmez stehen hinter den Automaten und bereiten das Essen vor. © Quelle: Ilona Hottmann

Einen offiziellen Eröffnungstermin für die neue Filiale können die alten Freunde noch nicht nennen – in diesem Jahr sollen die ersten Snacks aber auf jeden Fall auch an der Limmerstraße aus dem Automaten kommen. Und später vielleicht auch in anderen Städten: Anfragen von weiteren Franchisenehmern gibt es bereits, aber diese Expansion kommt zu früh, so Lösch: „Wir wollen den gesamten Prozess ganz nah begleiten.“ Und das geht am Besten in der Heimat.

