Überfall auf Hotel in Hannover: Räuber bedroht Mitarbeiter mit Messer

Mit der Teilnahme am Klimastreik 2022 hatte es nicht geklappt – auch weil viele jüngere Schüler noch nichts von Fridays for Future gehört hatten. Siebtklässler der IGS Süd in Langenhagen wollen diese Informationslücke ihre Mitschüler mit einer Klimazeitung schließen. An ihrer Schule haben sie zudem viele Beispiele für Energie- und Ressourcenverschwendung gefunden – etwa in der Mensa.