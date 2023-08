﻿Hannover: Hotelübernachtungen verbessern sich spürbar

Kostenfrei bis 06:00 Uhr lesen

Tourismus-Region

Herrenhausen als einer der Tourismusmagneten in Hannover: Das wiederaufgebaute Schloss wird 2023 zehn Jahre alt.

Der Tourismus in Stadt und Umland holt wieder auf. In den vergangenen Monaten gab es überraschende Rekordzuwächse bei den Hotelübernachtungen vor allem in Hannover-Stadt. Die Marketing-Gesellschaft sieht den Stadttourismus damit auf gutem Weg.