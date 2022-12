﻿Humboldtschüler erinnern an Deportation von Juden aus Hannover

Es war eine bewegende Gedenkstunde: Am Mahnmal auf dem Opernplatz haben Schülerinnen und Schüler der Humboldtschule an die Deportation jüdischer Menschen aus Hannover vor 81 Jahren erinnert.

Hannover. Raureif lag auf dem Denkmal, als André Sitnov das "El male rachamim" anstimmte. Der Kantor der Jüdischen Gemeinde intonierte das traditionelle Totengebet in Erinnerung an die 1001 jüdischen Menschen, die am 15. Dezember 1941 mit einem Transport aus Hannover deportiert wurden. Sie kamen zunächst ins Getto Riga, nur 69 von ihnen überlebten die NS-Zeit.

Bewegend: Kantor Sitnov stimmte das Totengebet an. © Quelle: Rainer Droese

Mit einer bewegenden Gedenkveranstaltung haben mehr als 100 Menschen am Jahrestag der Deportation an die Verbrechen von damals erinnert. Am Holocaust-Mahnmal am Opernplatz legten Oberbürgermeister Belit Onay und die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuk gemeinsam mit Vertretern von jüdischen Gemeinden und Verbänden Kränze nieder.

Stilles Gedenken: Die Kranzniederlegung am Mahnmal. © Quelle: Rainer Droese

Schülerinnen und Schüler der Humboldtschule trugen erschütternde Zeitzeugenberichte von Überlebenden vor. Um ein Zeichen gegen Antisemitismus und Ausgrenzung zu setzen, hielten die Jugendlichen Schilder mit den Namen von Deportierten empor. Sie forderten, die Erinnerung an die NS-Zeit wachzuhalten: „Es ist wichtig, dass sie nicht in Vergessenheit gerät, damit sich so etwas nicht wiederholt“, sagt die 18-Jährige Natalia.

Namensschilder und Blumen: Humboldtschüler erinnerten an die Deportierten. © Quelle: Rainer Droese

Die 85 Humboldtschülerinnen und -schüler, die bei der Gedenkveranstaltung dabei waren, hatten sich im Unterricht mit dem Holocaust beschäftigt und teils auch die Gedenkstätte Ahlem besucht. Schweigend legten sie weiße Rosen auf den Stufen des Mahnmals nieder – in stiller Erinnerung an das Leiden unschuldiger Menschen.