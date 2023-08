Feuerwehr rettet Hunde aus brennender Wohnung

Hannover. Hunderettung aus einer brennenden Wohnung: Am Donnerstag hat die Feuerwehr drei Deutsche Doggen in Misburg gerettet. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits zuvor in Sicherheit bringen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 7.39 Uhr ging nach Angaben der Feuerwehr der Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus an der Regenwalder Straße los. Die Bewohner meldeten der Feuerwehr Rauch in der Küche einer Wohnung. „Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend“, sagte Jasper Schlott von der Feuerwehr Hannover.

Feuerwehr kann Brand schnell löschen

In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte nach Angaben des Sprechers die drei Hunde. Sie wurden am Tierrettungswagen betreut. „Das Feuer konnte anschließend schnell gelöscht werden“, so Schlott. Später traf auch die Eigentümerin der Wohnung ein, die die Tiere wieder in ihre Obhut nehmen konnte.

HAZ