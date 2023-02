﻿Kundgebungen in Hannover: Hunderte protestieren gegen Krieg in der Ukraine

Am ersten Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine haben in Hannover Hunderte gegen den Krieg protestiert. In der City setzten sie ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Überfalls. Ministerpräsident Weil verteidigte Waffenlieferungen an die Ukraine.

