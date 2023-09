﻿„Was im Iran passiert, ist Mord“: Hunderte demonstrieren in Hannover für Menschenrechte

Hannover. Sie schwenkten Transparente mit Aufschriften wie „Freedom for Iran“ und „Nieder mit der blutrünstigen Islamischen Republik Iran“: Hunderte von Menschen haben sich am Sonnabend in Hannovers Innenstadt versammelt, um für Menschenrechte und gegen das Regime im Iran zu demonstrieren.

Vor genau einem Jahr war die Iranerin Jina Mahsa Amini nach der Festnahme durch die Sittenpolizei zu Tode gekommen. Die 22-jährige Kurdin war verhaftet worden, weil sie ihr Haar nicht vorschriftsgemäß unter dem Kopftuch getragen hatte. Ihr Tod hatte weltweit eine Welle von Protesten ausgelöst. Auch in Hannover gibt es seither regelmäßig Kundgebungen gegen das Regime im Iran.

„Wir wollen unsere Tränen in Kraft verwandeln“: Soschia Karimi auf dem Opernplatz. © Quelle: Tobias Wölki

Soschia Karimi von der Initiative FemPower, die die Kundgebung gemeinsam mit anderen Gruppen organisiert hatte, erinnerte auf dem Opernplatz an die Opfer von Hinrichtungen, an Folter und Vergewaltigungen in iranischen Gefängnissen: „Wir wollen unsere Tränen in Kraft verwandeln“, rief sie. Vor der Oper hatten sich nach Polizeiangaben rund 350 Menschen versammelt, um anschließend in einem Demonstrationszug durch die City zu ziehen.

Mit Flaggen unterwegs: Demonstrantinnen und Demonstranten in der City. © Quelle: Tobias Wölki

„Frau – Leben – Freiheit!“

Einige Teilnehmerinnen hatten sich in iranische Flaggen gehüllt, darunter Rokhsana Wilhelms aus Oberricklingen: „Das Mullahregime unterdrückt das Volk“, sagt die 60-Jährige, die selbst im Iran geboren wurde. „Mir ist es wichtig, ein Zeichen für die Freiheit zu setzen.“ Immer wieder skandierten die Menschen vor der Oper den Ruf der iranischen Protestbewegung: „Frau – Leben – Freiheit!“

„Das Mullahregime unterdrückt das Volk“: Rokhsana Wilhelms auf dem Opernplatz. © Quelle: Tobias Wölki

Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) sprach anstelle des kurzfristig verhinderten Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD). Sie prangerte die „systematische Unterdrückung“ im Iran an: „Was im Iran derzeit geschieht, ist feministische Weltgeschichte“, rief sie. Der Mut der Menschen, die sich dort für die Freiheit einsetzten, verdiene Respekt.

Solidarität mit der Freiheitsbewegung: Julia Willie Hamburg sprach bei der Kundgebung vor der Oper. © Quelle: Tobias Wölki

„Aus der brutalen Gewalt des iranischen Systems spricht nichts als pure Furcht“, sagte Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD). „Niemand ist frei in einem Staat, der systematisch Frauen- und Menschenrechte verachtet.“

Breiter Protest: Zu der Kundgebung hatten mehrere Gruppen und Initiativen aufgerufen. © Quelle: Tobias Wölki

Die Landtagsabgeordnete Martina Machulla (CDU) forderte die Freilassung der Inhaftierten im Iran. „Auch hier vor Ort lässt sich sinnvolles ausrichten“, sagte sie. Unter dem Applaus der Demonstrantinnen und Demonstranten sprach sie sich dafür aus, in Hannover einen Platz nach Jina Mahsa Amini zu benennen.

Protest: Demonstranten zeigten Porträts von Opfern des iranischen Regimes. © Quelle: Tobias Wölki

„Ein Mörderregime“

Sehr still wurde es auf dem Opernplatz, als Asoo Sivan Yari sprach. Der 24-Jährige ist erst seit Kurzem in Deutschland. Der professionelle Bodybuilder und mehrfache iranische Meister berichtete, wie er seinen Traum, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, im vergangenen Jahr aufgegeben habe: „Aus Solidarität wollte ich nicht unter der Flagge dieses Mörderregimes antreten“, sagte er. „Die Schergen des Mullahregimes haben mich daraufhin verfolgt, eingesperrt und wochenlang im Gefängnis gefoltert.“

„Sie haben mit brutaler Gewalt geantwortet“: Asoo Sivan Yari ist erst seit Kurzem in Deutschland. © Quelle: Tobias Wölki

In bewegenden Worten berichtete der junge Sportler von seinem Schicksal: „Was im Iran passiert, ist Mord“, sagte er. „Meine Freunde und ich sind friedlich und mit leeren Händen auf die Straße gegangen, aber sie haben mit brutaler Gewalt und Kriegswaffen geantwortet.“ Er warnte vor einer Lockerung der Sanktionen gegen das Regime: „In welchem demokratischen Land schießt das Militär auf die eigene Bevölkerung?“

Protest für die Freiheit: Rund 350 Menschen demonstrierten gegen das Regime im Iran. © Quelle: Tobias Wölki

Vor zwei Monaten hatte es in Hannover Proteste gegeben, als Menschenrechtsgruppen vermuteten, in der Privatklinik Ini würde ein umstrittener iranischer Richter behandelt. Oberbürgermeister Belit Onay hatte jüngst eine Patenschaft für eine im Iran inhaftierte Studentin übernommen.

