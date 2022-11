﻿Bewegendes Gedenken in der Marktkirche Hannover: Hunderte erinnern an Pogrome von 1938

Am 9. November 1938 verwüsteten die Nazis auch in Hannover jüdische Geschäfte. In der Marktkirche haben am Mittwochabend Hunderte von Menschen bei einer bewegenden Gedenkveranstaltung an die Opfer des Terrors erinnert.

Hannover. Es sind zarte, aber kraftvolle Klänge. Fast scheint es, als wollten die Streicher mit sanften und gleichermaßen entschiedenen Tönen einen Kontrapunkt setzen zu brutaler Gewalt und blinder Zerstörungswut. Das Diplomatische Streichquartett aus Berlin spielt vor allem Werke jüdischer Komponisten aus der Zeit der Shoah – wie das betörende Streichquartett Nr. 1 des österreichischen Komponisten Alexander von Zemlinsky, der 1942 im amerikanischen Exil starb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In derReichspogromnacht vom 9. November 1938 hatten Nazis auch in Hannover Dutzende von jüdischen Geschäften und Wohnungen verwüstet; die Synagoge in der Roten Reihe brannten sie nieder. Mehr als 200 Menschen haben sich am Abend des Jahrestages in der Marktkirche versammelt, um bei einem Konzert mit Lesung der Ereignisse von damals zu gedenken. Eindringlich trägt die Schauspielerin Magdalene Artelt den Text "Die Arbeit der Engel" des Schriftstellers Christoph Ransmayr vor, in dem es um Erinnerung und Versöhnung geht.

Für ein lebendiges Gedenken: Eliah Sakakushev-von Bismarck (l.) und Benjamin Maissner. © Quelle: Ilona Hottmann

"Es ist nötig, dass wir uns hier treffen und an die ungezählten Fenster erinnern, die vor 84 Jahren in unserer Stadt zerbrachen", sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Es gehe ihm nicht aus dem Kopf, dass vor wenigen Wochen ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in der Synagoge in der Haeckelstraße wieder ein Fenster zerstört wurde. Die Ursache dafür ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vereint in der Erinnerung: Mehr als 200 Menschen waren in die Marktkirche gekommen. © Quelle: Ilona Hottmann

„Niemals wieder!“

Der Geschäftsführende Direktor der Villa Seligmann, Eliah Sakakushev-von Bismarck rief dazu auf, das Erinnern nicht in Ritualen erstarren zu lassen – und er begrüßte einen "Leuchtturm" der jüdischen Musikkultur: den Kantor Benjamin Maissner, dessen legendärer Onkel Israel Alter bis 1935 Oberkantor der Synagoge in der Roten Reihe war.

„Die Erinnerung kann uns als Kompass dienen“: Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, in der Marktkirche. © Quelle: Ilona Hottmann

„Es ist eine große Ehre für mich, wieder in der Heimat meiner Eltern zu sein“, sagte der in Tel Aviv geborene Maissner, der heute in Kanada lebt. Die Erinnerungen seiner Familie an Hannover hätten ihn sein Leben lang begleitet, sagt der 78-Jährige. Der Schwur „Niemals wieder!“ sei als Reaktion auf die NS-Verbrechen bis heute aktuell. „Sie sind die Zeugen dieses Versprechens“, beschwört er das Publikum in der Marktkirche.

Sie spielten Werke jüdischer Komponisten: Das Diplomatische Streichquartett. © Quelle: Ilona Hottmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prominentester Musiker des Diplomatischen Streichquartetts ist der Violinist Felix Klein: Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist dieser jetzt in die Marktkirche gekommen. Er ist in erster Linie Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus – und er findet deutliche Worte.

Suche nach Vorbildern

„Gewalt gegen Jüdinnen und Juden – das hat in Deutschland eine lange und unheilvolle Kontinuität“, sagt Klein im Blick auf Verbrechen wie den Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019. In der Pogromnacht von 1938 habe die Verfolgung und Entrechtung jüdischer Menschen eine neue Dimension bekommen: „In dieser Nacht zeigte sich, wie dünn der Firnis der Aufklärung war.“

Ein Zeichen gegen Antisemitismus: Mehr als 200 Menschen sind in die Marktkirche gekommen. © Quelle: Ilona Hottmann

Umfragen zeigten, dass eine große Mehrheit der Deutschen heute ihre eigenen Vorfahren vor allem als Opfer der Nazis oder gar Widerständler einordnen – was nicht der Realität entspreche. „Dies verhindert, dass wir wirklich aus der Geschichte lernen können“, sagt Klein. In Wahrheit sei nur eine Minderheit damals bereit gewesen, jüdischen Menschen zu helfen.

Klein rief dazu auf, in der Erinnerungskultur neue Akzente zu setzen – und jene Menschen stärker als Vorbilder zu entdecken, die Widerstand leisteten. „Ich meine, dass es 84 Jahre nach den Novemberpogromen endlich an der Zeit ist, diesen Menschen in unserem Geschichtsbewusstsein den gebührenden Platz einzuräumen“, sagt er. „Die Erinnerung an sie alle kann uns heute als Kompass dienen.“