﻿Hunderte singen zur Weihnacht im Hauptbahnhof

Hannover. Tochter Zion, Vom Himmel hoch, Stille Nacht – am diesjährigen Heiligabend konnten die „Musik und Worte zur Heiligen Nacht“ im Hauptbahnhof wieder in voller Größe stattfinden. Und auch wenn es noch nicht wieder ganz so dicht gedrängt war wie vor der Corona-Pandemie, fanden sich erstmals seit 2019 wieder hunderte Menschen im Foyer des Bahnhofs ein, um gemeinsam zu singen.

Dabei habe das Musizieren, das es bereits seit 1950 gibt, auch in den vergangenen zwei Corona-Jahren stattgefunden, betont Pastor Stephan Lackner vom Stadtkirchenverband bereits in der Begrüßung. Allerdings habe es wegen der Corona-Restriktionen deutlich kleiner ausfallen müssen. So seien nur wenige Musiker dagewesen, um ein Lied draußen vor der Tür zu spielen, „damit wir sagen können: Seit 73 Jahren findet es ununterbrochen statt“, so Lackner unter dem Applaus der Anwesenden.

Freuen sich über die Atmosphäre beim Singen im Bahnhof (v.l.): Dominik Rink, Christiane Rink und Nasya Fidan. © Quelle: Heiko Randermann

Tatsächlich hatten viele das Beisammensein und gemeinsame Singen vermisst. „Die Atmosphäre ist einfach toll“, sagt Dominik Rink. Er hat sich mit seinen Begleiterinnen frühzeitig einen Platz auf der Empore gesichert, von der aus man einen guten Blick auf das gesamte Geschehen hat. Er habe die Veranstaltung vor langen Jahren durch Zufall kennengelernt „und gleich ins Herz geschlossen“, sagt er.

Freuen sich, dass das Singen zur Weihnacht im Hauptbahnhof Hannover wieder stattfinden kann: Markus Branahl und Anja Jauß. © Quelle: Heiko Randermann

Vor 50 Jahren sei er mit seinem Vater das erste Mal beim weihnachtlichen Musizieren in der Bahnhofshalle gewesen, erzählt Markus Branahl, der zusammen mit Anja Jauß gekommen ist. Gemeinsam waren die beiden erst einmal zusammen beim Singen, nämlich 2019 – dem letzten großen Mal vor der Pandemie. Sie sind froh, dass es nun wieder in der gewohnten Größe stattfindet. „Die Akustik ist sensationell“, lobt Jauß die Halle.

"Hier singen die Leute so laut und freudig - das ist schön": Benjamin Schäfer und seine Tochter Nele spielen im Posaunenchor der Bahnhofsmission mit. © Quelle: Heiko Randermann

Auch für die Musikerinnen und Musiker ist es etwas Besonderes. Benjamin Schäfer, der sonst im Posaunenchor der St. Martinskirche in Linden spielt, freut sich, wieder beim Bahnhofssingen dabei zu sein. Für ihn ist es bereits „das fünfte oder sechste Mal“, seine Tochter Nele ist das erste mal dabei. Dass spontan so viele Menschen zum Singen zusammenkämen, das mache ihm jedesmal Freude, so Schäfer. „Hier singen die Leute so laut und freudig – das ist schön.“

Tatsächlich genießt die Veranstaltung inzwischen einen guten Ruf, auch über Hannovers Grenzen hinaus, wie sich an diesem Abend zeigt. Wer denn von außerhalb der Region komme, will Lackner bereits am Anfang wissen, und eine nicht geringe Zahl von Händen geht nach oben. Und wer das erste Mal dabei sei? Wieder werden viele Hände nach oben gereckt.

Stolz auf eine „unterbrochene Tradition“: Pastor Stephan Lackner bei Musik und Wort zur Heiligen Nacht im Hauptbahnhof. © Quelle: Tobias Wölki

Eine Predigt gibt es dann auch noch. Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes spricht von der Kraft des Weihnachten, gerade in dunklen Zeiten („Wir brauchen es, dass es jetzt aufblitzt: Fürchtet euch nicht – das ist die Botschaft von Weihnachten“), aber der Gottesdienstgedanke steht nicht so sehr im Vordergrund, es geht vielen der Anwesenden eher um das gemeinsame Singen. Beim Vaterunser könne daher mitbeten wer wolle, es müsse aber niemand, sagt Pastor Lackner. Aber viele machen es dann doch.