﻿Mehrere Demonstrationen am Sonnabend in Hannover angemeldet

Protest gegen Situation im Iran: Zwei Demonstrationen sind für Sonnabend an zentralen Plätzen in Hannover angekündigt. Wann die Demos beginnen und ob es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommt, haben wir für Sie zusammengefasst.

Hannover. Wie bereits an den vergangenen Wochenenden wird es auch an diesem Sonnabend wieder Demonstrationen zur Menschenrechtslage im Iran geben. Geplant sind zwei Kundgebungen an zentralen Plätzen. Rund 200 Teilnehmende versammeln sich um 12.30 Uhr am Steintor und rufen zur Solidarität mit den Freiheitskämpfenden im Iran auf. Die Veranstaltung ist stationär, mit Einschränkungen des Straßenverkehrs sei daher nicht zu rechnen, sagt die Pressestelle der Polizei.