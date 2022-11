﻿Unbekannte verwüsten IGS Südstadt in Hannover – Unterricht muss ausfallen

Die Polizei Hannover ermittelt in der IGS Südstadt. In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte ins Schulgebäude eingestiegen und haben dort nach ersten Erkenntnissen massive Schäden angerichtet. Das genaue Ausmaß ist unklar, der Unterricht musste aber ausfallen.

Hannover. Unbekannte haben am Freitag den Schulalltag an der IGS Südstadt in Hannover durcheinandergewirbelt. Randalierer stiegen offenbar in der Nacht zu Freitag in das Schulgebäude, laut einer morgendlichen Notiz der Leiterin an die Eltern ist die Schule „im Bereich der Verwaltung von starkem Vandalismus betroffen“. Deshalb muss der komplette Unterricht der Klassen fünf bis zehn ausfallen. Die Kriminalpolizei ermittelt.