﻿„... und dann brach das Inferno los“: So wurde Hannover 1943 im Bombenkrieg zerstört

Hannover. Oft kann sie die Fernsehbilder kaum ertragen. „Der Krieg in der Ukraine macht mich völlig fertig“, sagt Waltraut Rudolf. „Wenn ich von den bombardierten Städten dort höre, laufe ich in Gedanken wieder von unserem Haus zum Bunker – und dann habe ich sogar wieder die Gesichter der Menschen vor Augen, die damals neben mir liefen.“

Die 92-jährige steht vor dem Haus in der Dorotheenstraße in Herrenhausen, in dem sie als Kind lebte. Vor 80 Jahren suchte sie mit ihrer Familie fast an jedem Abend im nahen Bunker an der Ecke von Herrenhäuser Straße und Münterstraße Zuflucht, der längst nicht mehr steht. Heute ist dort ein schmuckes Lokal. „Wo die Sonnenschirme sind, war der Eingang“, sagt sie. „Damals hatten wir in dem Bunker unseren Stammplatz – meine Sitznachbarin brachte mir dort das Stricken bei.“

„Meist zogen wir gar kein Nachthemd mehr an“: Waltraut Rudolf vor ihrem früheren Wohnhaus in Herrenhausen. © Quelle: Simon Benne

In der Nacht zum 9. Oktober 1943 hatten sie sich daheim zum Schlafen ausnahmsweise umgezogen. „Meist zogen wir ja gar kein Nachthemd mehr an, um im Notfall schnell in den Bunker zu kommen“, sagt Waltraut Rudolf. Als dann Alarm kam, es war der 429. in Hannover seit Kriegsbeginn, wollte ihre Mutter lieber im Haus bleiben. „Doch eine Nachbarin überredete uns, doch in den Bunker zu gehen“, sagt sie. „Das war unser Glück.“

Vor den Trümmern ihres Lebens: Menschen nach einem Luftangriff in Hannover. © Quelle: Wilhelm Hauschild

„Wir hatten furchtbare Angst“

Waltraut Rudolf atmet tief durch. Was in dieser Nacht geschah, stecke ihr bis heute in den Knochen, sagt sie und erzählt weiter: „Wir saßen dort, und dann brach das Inferno los. Wir hörten die Detonationen, die Luftklappen des Bunkers schepperten, dicke Staubwolken zogen durch die Räume. Wir hatten furchtbare Angst.“

Das zerstörte Hannover Anfang 1945: Blick vom Rathaus auf den Bereich Osterstraße und die Ruinen von Aegidienkirche und Opernhaus. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Diese Nacht sollte in die Geschichte eingehen als die Nacht, in der das alte Hannover unterging. Der Angriff, bei dem 1245 Menschen starben, war der schwerste, der die Stadt im Zweiten Weltkrieg traf. Während des gesamten Luftkrieges fanden hier 6782 Menschen den Tod, darunter mehr als 1000 ausländische Zivilisten oder Kriegsgefangene. Zwangsarbeitern war der Zugang zu schützenden Bunkern oft verwehrt.

Vom Krieg gezeichnet: Der Kröpcke im Oktober 1944 – das zerstörte Café ist durch eine Baracke ersetzt. © Quelle: Historisches Museum Hannover

Am 8. Oktober 1943 waren mehr als 400 britische Flugzeuge an Feldflugplätzen an der englischen Ostküste aufgestiegen. Die ersten Maschinen, die „Pfadfinder“, konnten ihre Zielmarkierungen über dem Stadtzentrum sehr präzise setzen. „So wurde daraus der konzentrierteste Angriff, der jemals mit dieser Technik erzielt wurde“, notierte das britische Bomber Command später.

Leben in Ruinen: Die Osterstraße nach schweren Bombenangriffen. © Quelle: HAZ-Archiv

In dem von Deutschland entfesselten Krieg war die Royal Air Force schon 1940 zu Flächenbombardements auf deutsche Städte übergegangen. Einerseits ging es dabei um die Zerstörung von Industrieanlagen kriegswichtiger Betriebe wie der Conti oder der Hanomag. Andererseits sollte der Durchhaltewillen der Zivilbevölkerung durch „Moral Bombing“ zermürbt werden. Auf britischen Flugblättern war zu lesen: „Denk bei jeder Bombe dran: Das fing Adolf Hitler an.“

Hannover im Oktober 1944: Die Breite Straße ist teils schon von Trümmern geräumt, doch die Gebäude sind zerstört – rechts die Aegidienkirche. © Quelle: Willy Bartmer / Historsiches Museum Hannover

Mehr als 250.000 Brandbomben

In Hannover flogen die Amerikaner tagsüber Angriffe auf Industrieanlagen, die Briten bombardierten die Stadt großflächig nachts. Rund 3000 Sprengbomben und mehr als 250.000 Brandbomben gingen allein in der Nacht zum 9. Oktober über Hannover nieder; sie trafen Industrieanlagen ebenso wie Wohngebiete.

In Trümmern: das Leineschloss nach schweren Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Ganze Straßenzüge standen in Flammen. Herabgestürzte Trümmer brannten sich in den schmelzenden Asphalt ein. Die Wetterstation in der Kröpcke-Uhr verzeichnete einen Temperaturanstieg von zehn auf fast 35 Grad. Verzweifelte Menschen stolperten durch den Schutt, suchten nach Angehörigen, Kinder zwängten sich durch Kellerdurchbrüche. Viele erstickten erbärmlich in Bunkern oder verbrannten auf der Straße.

„Im Schutt waren Arme und Beine zu erkennen“: Hans Kowalzik suchte in den Trümmern nach Verschütteten. © Quelle: Simon Benne

Der junge Feinmechaniker Hans Kowalzik lebte damals in Linden. „Der Bunker am Pfarrlandplatz war für uns zu weit weg“, sagt der heute 97-Jährige. Darum saß er in jener Nacht im Keller seines Elternhauses in der Ahlemer Straße. „Auf einmal krachte es dort furchtbar“, berichtet er. Ein Bombentreffer, ganz in der Nähe. „Es war plötzlich dunkel, und wir waren voller Staub“, erinnert er sich. „Leben noch alle?“, rief jemand ins Chaos hinein, und als alle noch lebten, wagte sich jemand zur Kellertür hinaus. „,Unser Haus steht noch!‘ hieß es dann“, sagt Kowalzik.

Schutt und Asche: In der Nacht zum 9. Oktober 1943 zerstörten Flugzeuge der Royal Air Force große Teile Hannovers – wie hier in der Alten Celler Heerstraße © Quelle: HAZ

„Das Gesicht weggeschnitten“

Dafür war ein Gebäude in der nahen Grotestraße völlig zerstört. Mit bloßen Händen wühlten der 17-Jährige und andere Helfer in den Trümmern nach Verschütteten. „Lebende habe ich nicht gefunden, aber im Schutt waren Arme und Beine zu erkennen“, sagt er. Irgendwann ging er dann in sein Zimmer, dessen Fenster in Scherben lagen, und wartete dort auf den Morgen.

Räumarbeiten: Dieses Foto machte der langjährige HAZ-Fotograf Wilhelm Hauschild nach einem der Luftangriffe auf Hannover. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Als Waltraut Rudolf den Bunker endlich verließ, bot die Stadt ein entsetzliches Bild. Der Bombenkrieg hatte Hannover „das Gesicht weggeschnitten“, wie der Historiker Jörg Friedrich es nannte. Große Teile der Innenstadt waren praktisch ausradiert. Ihr eigenes Haus stand noch, das ihrer Tante war zerstört. „Wir haben den Keller ausgeräumt, dort fanden wir noch Gläser mit Eingemachtem“, sagt sie.

Bild der Verwüstung: Blick von der Leineinsel auf die Neustädter Kirche nach den Zerstörungen der Bombenangriffe. © Quelle: Willy Bartmer / Hist. Museum hannover

Viele Zeitzeugen haben beschrieben, dass es vor lauter Rauch und Staub am nächsten Tag kaum hell wurde in Hannover. „Inmitten des schwarzen Himmels schien eine blutrote Sonne zu stehen“, berichtet Waltraut Rudolf.

Kinderwagen voller Staub

Ein Bild hat sich ihr besonders eingeprägt: „Vor dem Bunker standen viele Kinderwagen, die Mütter dort abgestellt hatten – sie waren voller Staub“, sagt sie. „Von dieser Szene habe ich noch Jahre lang geträumt.“

Hannovers Altstadt: So sahen die Gebäude um die Marktkirche nach Luftangriffen aus. © Quelle: Historisches Museum

Hans Kowalzick schlug sich am Morgen zu seiner Firma am Schwarzen Bären durch. „In den Straßen brannten die Häuser herunter, die Feuerwehr kam nicht durch – es war entsetzlich“, sagt er. Das Gebäude mit der Werkstatt stand noch. Allerdings nur äußerlich. Im Inneren war das Holztreppenhaus ausgebrannt. „In den Trümmern stand ich vor der Werkbank, an der ich noch am Tag zuvor gearbeitet hatte“, sagt der 97-Jährige.

Von Luftangriffen gezeichnet: Ein zerstörtes Haus in Hannover im Zweiten Weltkrieg. © Quelle: Wilhelm Hauschild

Tausende hatten sich in den Maschpark gerettet, wo sie apathisch auf Hilfe warteten. Menschen mit rußgeschwärzten Gesichtern kritzelten die Namen von Überlebenden und die Zahl der Toten in die Ruinen einzelner Häuser. Entlang der Georgstraße standen nur noch fensterlose Fassaden.

Ein Bild der Verwüstung: Die Innenstadt Hannovers im Oktober 1944 – im Hintergrund der ausgebrannte Turm der Marktkirche. © Quelle: Willy Bartmer / Hist. museum Hannover

Das Ziel, den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu brechen, ging indes nicht auf. Wenn in den Rüstungsbetrieben die Produktionsleistung am Ende des Krieges zurückging, war das eher dem Rohstoffmangel als einer Demoralisierung geschuldet. „Es ist merkwürdig“, sagt Hans Kowalzik. „Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand den Krieg grundsätzlich infrage gestellt hätte. Auch in den Bombennächten nicht.“

