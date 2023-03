﻿Basketball, Fußball, Tennis und Tanz: Im Mai soll der Raschplatz zum Sportpark werden

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Die Stadt Hannover will aus dem Raschplatz, bekannt als Schmuddelecke hinterm Bahnhof, einen Platz für Sport- und Freizeitaktivitäten machen. Anfang Mai soll alles aufgebaut werden, aber bis dahin sind noch einige Hürden zu nehmen.

Hannover. Ein Platz zum Kicken, zum Tennisspielen, aber auch zum Tanzen und für Yoga-Übungen – all das soll ab Mitte Mai an Hannovers größter Schmuddelecke hinterm Bahnhof möglich sein. Die Stadt Hannover will aus dem Raschplatz eine Sport- und Freizeitstätte machen. Die Umgestaltung ist einer von mehreren Ansätzen, die Probleme hinterm Bahnhof mit Trinkern, Süchtigen und Drogendealern in den Griff zu bekommen. Aber bis die ersten Bälle durch die Luft fliegen, sind noch einige Hürden zu nehmen. „Die Herausforderungen sind groß“, sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Marketing und Tourismus-Gesellschaft (HMTG). Er ist mit der Umsetzung der Ideen aus dem Rathaus betraut.