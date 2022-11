﻿Zugunglück im Hauptbahnhof, Rekord-Bau am Weidetor eingeweiht: Das geschah in Hannover vor 30 Jahren

Bei einem Zugunglück im Hauptbahnhof in Hannover werden Dutzende Menschen verletzt. Der Telemax wird eröffnet, und die Stadt diskutiert über die Expo-Baupläne am Kronsberg. Das beschäftigte die Menschen in Hannover vor genau 30 Jahren im November 1992.

Hannover. Zwei schwerwiegende Explosionen erschüttern die Stadt. Am Hauptbahnhof kommt es zu einem Unglück. Und in Groß-Buchholz entsteht Hannovers höchstes Gebäude. Ein Rückblick auf die Schlagzeilen aus der Stadt vor 30 Jahren im November 1992.

Dutzende Verletzte bei Zugunglück am Hauptbahnhof

Bei einem Zugunglück im Hauptbahnhof Hannover sind 38 Menschen verletzt worden. © Quelle: Ralf Decker

Der Wagen des D-Zugs stand zusammengestaucht auf dem Gleis. Am 30. November prallte eine mit zu hoher Geschwindigkeit fahrende Lok während einer Rangierfahrt im Hauptbahnhof auf den zur Abfahrt bereit stehenden Schnellzug. 38 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte behandelten 20 von ihnen noch am Bahnsteig, 18 Personen mussten ins Krankenhaus. Der Schaden: Eine halbe Million D-Mark.

Telemax: Hannovers höchstes Gebäude ist fertig

Baustelle des neuen Fernmeldeturms am Weidetor. © Quelle: Rainer Dröse

Von Hannovers höchstem Bauwerk sehen Wohnhäuser, Autos und Menschen aus wie im Miniaturwunderland. Nach drei Jahren Bauzeit ist der 282 Meter hohe Turm neben dem Messeschnellweg in Groß-Buchholz im November 1992 eröffnet worden.

Die Telekom taufte ihren neuen Fernsehturm Telemax – er löste damit seinen Vorgänger, den Telemoritz, in der Innenstadt ab. Der war für die Antennen zu klein geworden. Der Bau des Telemax hat 56 Millionen D-Mark gekostet.

Explosion im Chemie-Labor fordert ein Todesopfer

Im Chemieinstitut der Universität Hannover am Schneiderberg explodierte 1992 ein Labor. © Quelle: Rainer Dröse

Bei einer Explosion im Institut für organische Chemie der Universität kommt ein 25-jähriger Mitarbeiter des Instituts ums Leben. Wenige Minuten bevor die Chemikalienausgabestelle am Schneiderberg in der Nordstadt um 15 Uhr geöffnet werden sollte, hörte der Leiter des Institutes einen ohrenbetäubenden Knall aus der zweiten Etage. Als er dorthin lief, schlugen ihm bereits die lodernden Flammen entgegen. Schon bald stand ein dicker Rauchpilz über dem Institut.

Als die Löscharbeiten beendet waren, fanden Feuerwehrleute in den Trümmern die Leiche eines Menschen. Der 25-Jährige war für den Nachmittag eingeteilt worden, die Chemikalien auszugeben.

Wie wird das Expo-Gelände bebaut?

Im November 1992 diskutiert Hannover darüber, wie der Kronsberg für die im Jahr 2000 geplante Expo bebaut wird. Die Stadt hatte einen internationalen Wettbewerb mit einem Preisgeld in Höhe von 660.000 D-Mark ausgerufen. Es ging um nichts Geringeres als die Zukunft eines ganzen Stadtteils.

Ein Team des Züricher Architekten Guido Hager ging als Sieger hervor. Die von ihm geplanten Gebäudekomplexe ranken sich in U-Form um das Messegelände. Was für den Plan sprach: Für die Bebauung würden nur 40 Hektar des Kronsberg-Geländes benötigt.

Eine Gasexplosion erschüttert Misburg

Explosion in einem Wohnhaus im Stadtteil Misburg. Das Haus wurde vollständig zerstört. © Quelle: Rainer Dröse

„Es knallte so laut, als ob eine Bombe hochgegangen wäre“, berichtete ein Anwohner in Misburg. Am 15. November erschütterte eine gewaltige Gasexplosion den Stadtteil. Vom Wohnhaus Am Fahrhorstfelde blieb am Ende nicht mehr viel übrig. Eine 91-jährige Bewohnerin erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Misburger Feuerwehr löschte eine Stunde lang die Flammen.

Von Sascha Priesemann