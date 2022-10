﻿Bombenleger verhaftet, ein Aids-Impfstoff aus der MHH – das geschah in Hannover vor 30 Jahren

Hannover atmet auf: Nach zwei schweren Sprengstoff-Anschlägen in der Innenstadt hat die Polizei den Bombenleger geschnappt. Die MHH forscht derweil an einem vielversprechenden Aids-Impfstoff. Das beschäftigte die Menschen in Hannover im Oktober 1992.

