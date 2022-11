﻿Hannover im Verkehrs-Chaos: Lange Staus auf B 3, A 2 und Südschnellweg

Auch auf der A2 stockte am Mittwochmorgen der Verkehr.

Lange Staus in und um Hannover am Mittwochmorgen: Die Anreise zur Messe Eurotier ist für Autofahrerinnen und Autofahrer auch am zweiten Ausstellungstag zur Geduldsprobe geworden. Doch nicht nur hier gab es einen Stau: Auch auf der A 2 und dem Südschnellweg stockte der Verkehr erheblich.

