﻿Immer mehr Autoaufbrüche in Hannover: So können Sie sich schützen

Hannover. Nur kurz das Auto verlassen, um einen Spaziergang zu unternehmen, um ein Eis in der Sonne zu genießen oder um ein Getränk im Lieblingscafé zu sich zu nehmen: Kriminellen reicht oft schon ein Augenblick, um die Scheibe eines abgestellten Fahrzeugs einzuschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren zu stehlen. Die Zahlen steigen rasant an: Allein im Jahr 2022 wurden in Hannover mehr als 4200 Autoaufbrüche registriert.

Die Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten. Parallel dazu sollen insbesondere Besucherinnen und Besucher der Landeshauptstadt an mehreren touristischen Orten mit speziellen Schildern auf das Thema hingewiesen werden. Sie wurden in dieser Woche unter anderem am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee durch das Polizeikommissariat Hannover-Limmer mit Unterstützung der Landeshauptstadt Hannover installiert.

So können sich Autobesitzer vor Dieben schützen:

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z. B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

Wichtig: Sollte es dennoch zu einem Autoaufbruch gekommen sein, verständigen Sie unbedingt die Polizei. Nehmen Sie bis zum Eintreffen der Beamten keine Veränderungen am beziehungsweise im aufgebrochenen Fahrzeug vor.

