﻿Ricklingen: Das Impuls Festival Nachhaltigkeit ist zurück

Am 2. September dreht sich im Stadtteilzentrum Ricklingen wieder alles um das Thema Nachhaltigkeit und bewussten Konsum – Workshops, ein großer Marktplatz und eine Filmvorführung sind geplant.

Ricklingen. Was ist mein persönlicher CO2-Fußabdruck? Was ist Mikroplastik? Und wie kann ich meine alten Klamotten schlau wiederverwenden? Diese und viele weitere Fragen werden auf dem Impuls Festival: Nachhaltigkeit am 2. September beantwortet. Von 16 bis 22.30 Uhr findet es am Samstag im Stadtteilzentrum Ricklingen statt und bietet viele Workshops sowie neue Ideen an.