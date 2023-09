﻿Hannover in den Siebzigern: Alte Filme zeigen Jugend- und Drogenarbeit

Hannover. Die Kindheit im Hannover der Siebziger war gar nicht so unbeschwert, wie es im Rückblick erscheinen mag: Es gab schon damals zerrissene Familien, Drogen und Kriminalität. Sozial engagierte Geister warnten auch in einer Welt mit nur drei Fernsehprogrammen bereits vor exzessivem Medienkonsum und beklagten die Vernachlässigung von „Schlüsselkindern“. So heißt es in dem Film „Jugend in Hannover“, den der 2014 verstorbene Regisseur Wolfgang Borges 1978 als Imagefilm im Auftrag der Stadtverwaltung produzierte.

Das Filminstitut Hannover hat den 23 Minuten langen Farbfilm jetzt in bearbeiteter Form in seiner Reihe von Hannover-DVDs unter dem Titel „Jugend- und Drogenhilfe um 1980“ veröffentlicht. Er bietet nostalgisch anmutende Aufnahmen von Kindern in Schlaghosen und orangefarbenen VW Käfern.

Spaß auf Bau- und Spielplätzen: Kinder 1978 in Hannover. © Quelle: Jugend in Hannover / Filminstitut Hannover

Vor allem aber will der Film zeigen, wie die Stadt – ganz im gesellschaftskritischen Geist der Zeit – Kindern mit problembewusster Sozialarbeit zur Seite steht. Er präsentiert die Arbeit von Kitas und Jugendzentren, zeigt Bauspielplätze und die damals noch ganz neuen Ferienpassaktionen.

Grillen und Spiele im Freien: „Jugend in Hannover“ zeigt scheinbar unbeschwerte Szenen. © Quelle: Jugend in Hannover / Filminstitut Hannover

Kneipen wie die Blockhütte

Um Sozialarbeit geht es auch in dem Film „Einfach nur da sein“, für den Regisseur Bernt Lindner 1981 tief in Hannovers Drogenszene eingetaucht ist. Er begleitet den Streetworker Alfred bei Gesprächen mit Süchtigen. Dabei geht es in Kneipen wie den „Maulwurf“ in der Lavesstraße oder die „Blockhütte“ am Weißekreuzplatz, aber auch zu Szenetreffpunkten in der Bahnhofspassage und zum Flohmarkt.

Hannover bot 1978 viele Anlaufstationen für Jugendliche: Szene aus "Jugend in Hannover". © Quelle: Jugend in Hannover / Filminstitut Hannover

In Gesprächen mit Abhängigen und straffällig geworden Jugendlichen offenbart sich vor der Kulisse des damaligen Hannover ein großes Maß an Perspektivlosigkeit und Tristesse. Ein junger Mann berichtet von einem Horrortrip mit LSD, andere vom Abrutschen in die Kriminalität.

Der Film ist ein Dokument einer Zeit, in der die bunten Träume der Hippies von bewusstseinserweiternden Drogen längst ihre dunkle Seite gezeigt hatten. Auch in Hannover.

Hannover in den Siebzigern: Alte Filme zeigen Jugend- und Drogenarbeit Hannover in den Siebzigern - alte Filme zeigen Jugend- und Drogenarbeit © Quelle: "Jugend in Hannover", Filminstitut Hannover

Der Filmexperte Peter Stettner präsentiert die Filme am Montag, 25. September, um 18 Uhr im Kino im Künstlerhaus in der Sophienstraße. Dort gibt es auch die DVD „Jugend- und Drogenhilfe um 1980“ für 10 Euro. Mehr Informationen unter www.filminstitut-hannover.de.

