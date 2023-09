Musik genießen, lokale Künstlerinnen und Künstler unterstützen, neue Bekanntschaften schließen – beim KulturLustWandeln in Döhren ist für jedermann etwas Interessantes dabei.

Döhren. Lesungen, Kunst, Musik – die Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld kehrt mit seinem 18. KulturLustWandeln zurück. In verwunschenen Gärten, Privatwohnungen und Läden, in Werkstätten, auf Straßen und auf Plätzen bestaunen und genießen die Gäste, was kreative und gastfreundliche Döhrener Bürgerinnen und Bürger zu bieten haben. Die Veranstaltungsreihe findet am 16. und 17. September statt, an den Programmen kann kostenlos teilgenommen werden.