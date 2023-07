In der wegen eines Raums für „Doktorspiele“ in die Kritik geratene AWO-Kita aus Hannover hat seit März 2022 die Hälfte des Stammpersonals gekündigt. Die AWO erklärt das mit Folgen des Fachkräftemangels.

Hannover. Die Hälfte des Stammpersonals – elf Mitarbeiter – haben in den vergangenen 15 Monaten jene hannoversche Kita verlassen, die jetzt wegen eines geplanten Körpererkundungsraums bundesweit in die Schlagzeilen geraten ist. 125 Kinder werden dort von einem Stamm von 22 Mitarbeitern betreut. Die Zahl der Kündigungen sei hoch, sagte AWO-Geschäftsführer Dirk von der Osten. Sie sei aber mitnichten dadurch zu erklären, dass im März 2022 der Verdacht gegen einen Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen bekannt geworden sei. Vielmehr mache der Fachkräftemangel auch dieser Kita zu schaffen. Mitarbeiter wechselten in attraktivere Stellen, dazu kämen Elternzeiten oder Wechsel in Kitas, die näher am Wohnort der Mitarbeiter lägen. Es habe „vielschichtige Gründe“, warum es in einem so großen Unternehmen wie der AWO Region Hannover zu Kündigungen komme, sagte von der Osten.