﻿Basketball spielen auf alten Conti-Reifen? In Linden ist das bald möglich

Hannover. Am Spielfelde, im hannoverschen Stadtteil Linden, entsteht ein neuer Basketballplatz. Unter dem Motto „Aus Rennreifen wird Lebensraum“ kündigt der Reifenhersteller Continental an, etwa 200 seiner produzierten Rennreifen zu recyclen, um diese als Gummipflastersteine kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns sehr, das Projekt mit Pflastersteinen aus unseren recycelten Reifen zu unterstützen“, sagt Enno Straten, Head of Strategy, Analytics und Marketing bei Continental, beim Spatenstich. Die Reifen stammen aus der ersten Extreme-E-Saison, einer Rennserie für SUV mit Elektromotoren. Die Show habe das Ziel, an betroffenen Orten die bereits ersichtlichen Folgen des Klimawandels zu veranschaulichen.

Die Verwertung vom runden Reifen hin zum elastischen Pflasterstein übernimmt die Firma Regupol, die sich auf die Verarbeitung wiedergewonnener Elastomere spezialisiert hat. Continental gibt an, sowohl die Herstellung als auch den Transport und den Bau abzudecken. Die Konzeption und Umsetzung des Basketballplatzes übernimmt der Landschaftsbau Kretschmer.

Viele Kooperationspartner für das nachhaltige Projekt

Neben der Stadt Hannover, dem Verein für interkulturelle Arbeit in Linden (ViA), Serve the City Hannover, Hanova und dem Sportverein 07 Linden – auf dessen Gelände der sogenannte Halfcourt (ein Basketballplatz mit nur einem Korb) realisiert wird – ist auch das deutschlandweite Sportprojekt „BasKIDball“ am Bau beteiligt. Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche und möchte „Grenzen mithilfe des Sports überwinden“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch eine Baustelle: Anfang 2023 soll der neue Basketballplatz in Linden fertig sein. © Quelle: Tobias Wölki

Mit dem Bau des Basketballplatzes solle ein weiterer Ort geschaffen werden, an dem junge Menschen egal welchen Alters, welcher Herkunft und Bildung gemeinsam trainieren können. Stefan Rose, Geschäftsführer des Vereins Serve the City Hannover, fügt hinzu: „Wir setzen uns dafür ein, Hannover lebens- und liebenswerter zu machen.“

Die Fertigstellung des Platzes und die Eröffnung durch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist für Ende Januar/Anfang Februar 2023 geplant.

Von Jakob Spruck