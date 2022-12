﻿Forstamt lädt zum Weihnachtsbaumschlagen nach Misburg

Bilderbuchkino, Walking Acts, Weihnachtskonzerte: Das ist am vierten Adventswochenende in Seelze los

Am letzten Wochenende vor Weihnachten gibt es in Seelze viele Gelegenheiten, sich auf das Fest einzustimmen. Geschäftsleute veranstalten zusammen mit der Stadt den vierten Advents-Freitag, Musikschule und Kirche laden zu Konzerten ein, und der ADFC will trotz eisiger Temperaturen eine Fahrradtour unternehmen.