﻿ Hannover Indians: Eisstadion am Pferdeturm wird klimafreundlicher

Hannover. Wenn die Spieler des Eishockey-Oberligisten Hannover Indians in gut drei Wochen mit dem Training für die neue Spielzeit beginnen, finden sie eine Eisfläche vor, die noch nie so umweltschonend aufbereitet worden ist wie in diesem Jahr. Nur vier Tage soll das Aufbauen der Eisfläche am Pferdeturm dann gedauert haben – statt der üblichen zwei Wochen. Möglich wird dies durch eine neue Anlage für Kältetechnik, in die die KMG-Network GmbH als Betreibergesellschaft des Pferdeturms rund 950.000 Euro investiert hat. Einerseits will die KMG die Klimabilanz des Eisstadions am Pferdeturm weiter verbessern, andererseits soll die Eisqualität auch bei durch den Klimawandel steigenden Temperaturen weiter gewährleisten bleiben. „Ich will nicht erleben, dass wir abgetautes Eis haben“, sagt KMG-Chefin Kristina Mittrop-Griebler.

Die Arbeiten hatten Mitte Juli begonnen. Für die energetische Optimierung der Anlage wurde zunächst die alten Ammoniak-Verflüssiger gegen hocheffiziente Adiabatik-Verflüssiger ersetzt. Dann wurden weitere moderne Wärmeüberträger in den Kältemittelkreislauf installiert. Denn: „Kälteanlagen sorgen nicht nur für die nötige Kühlung, sondern produzieren im Betrieb auch jede Menge Abwärme. Die wird energetisch ins System zurückgeführt, um den Einsatz fossiler Brennstoffe zu verringern“, sagt Mittrop-Griebler.

So werde künftig die Eisgrube, in der die Eisbearbeitungsmaschine in den Drittelpausen jeweils das abgeschabte Eis entsorge, mit der rückgewonnenen Wärme beheizt. Das Wasser wird auf diese Weise wiederverwendet fürs Eismachen in den Pausen. Auch die Eisbearbeitungsmaschine selbst werde bei der Wärme- und Wasserversorgung in diesen Kreislauf eingebunden. „Für die Eisgewinnung und -erhaltung wird ausschließlich 100-prozentiger Ökostrom von enercity verbraucht.“

Investition: Die Kälteanlage steht auf dem Dach eines Nebengebäudes des Stadions am Pferdeturm. © Quelle: Andreas Voigt

Durch die neue Kältetechnik spart die KMG rund 30 Prozent Energie ein, da vor allem die Dauer des Eismachens deutlich verringert wird: In den ausgebrachten Kühlmatten auf dem Beton der Spielfläche befindet sich Glykol, das stark gekühlt wird. Auf diese Kühlmatten bringt der Eismeister der Indians dann Wasser auf, das in Schichten zu Eis wird – samt Sponsorenlogos sowie Spiellinien. Das tagelange Abkühlen des Betons, auf dem die Eisschichten bislang aufgebaut wurden, entfällt künftig.

Neue Bande soll Gefahr für die Spieler minimieren

Gleich mit erneuert hat die Betreibergesellschaft die Spielfeldbande: Das massive Stahlgerüst mit den Werbebandenplatten ist nun niedriger, die Plexiglasscheiben darüber sind entsprechend größer. Die Verletzungsgefahr im Beckenbereich soll für die Spieler durch das niedrigere Stahlgerüst minimiert werden. Die alte Bande haben die Indians den Skatehockeyspielern der Bissendorfer Panther (Gemeinde Wedemark) geschenkt.

Die neue Spielfeldbande hat ein tieferes Stahlgerüst und längere Plexiglasscheiben: Das soll die Sicherheit der Spieler erhöhen. © Quelle: Andreas Voigt

Klimaneutralität ist das Ziel

Nach der Sanierung der Toiletten und Duschen (2014), der Installation einer modernen LED-Lichtanlage (2015), dem Neubau des Trafohäuschens (2017), der Dachsanierung (2020) und der rund 950.000 Euro teuren Sanierung der Kältetechnik hat die Betriebsgesellschaft seit Übernahme des Pferdeturms insgesamt rund 2,5 Millionen Euro in die Immobilie gesteckt. Damit sei man auf einem guten Weg hin zur angestrebten Klimaneutralität am Pferdeturm, so Mittrop-Griebler.

