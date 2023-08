﻿Aktion Sommereinsatz hilft SV Kleeblatt Stöcken bei der Sanierung des Vereinsheims

Stöcken. Der SV Kleeblatt Stöcken hat es – wie so viele Vereine in der Region Hannover – derzeit nicht leicht. Erst kam die Corona-Krise und die damit verbundenen Auflagen für Training und Spielbetrieb. Dann haben sich für den Verein infolge des Kriegs in der Ukraine die Energiekosten verdreifacht. „Und nun schauen wir mit Sorge auf die angedachten Kürzungen im Sportbereich“, sagt Wolfgang Kasten, der erste Vorsitzende. Erst vor sechs Wochen hatte der Verein die Umkleiden saniert. In der Zwischenzeit muss Feuchtigkeit in die Wände eingedrungen sein. Beim nötigen Arbeitseinsatz half die Aktion Sommereinsatz von HAZ und der Stiftung Sparda-Bank Hannover.

Zunächst machte sich Muzafer Mujkovic ein Bild vom Klubhaus. Der Eigentümer eines Bauunternehmens in Vinnhorst hat selbst für den Verein gespielt. „Man muss lokale Vereine unterstützen“, sagte er und stieg bei der Suche nach der Ursache für die feuchten Wände auf ein aufgebautes Gerüst. Einen Spalt im Mauerwerk fand er nicht – dafür aber eine volle Regenrinne voller Laub und Dreck. Sein Team setzte ein Fallrohr, reinigte alle Abläufe und versiegelte Stellen, über die Wasser in die Wände ziehen konnte.

Ein Fall für die Initiative Sommereinsatz von HAZ und der Stiftung Sparda-Bank Hannover: Wasser drang in die Wände des Vereinsheims. © Quelle: Christian Behrens

„Wir leisten hier aktiv Integrationsarbeit“

„Früher gab es Elektriker und Maurer im Kader“, berichtet Kleeblatt-Vorsitzender Kasten. Inzwischen seien solche Arbeitseinsätze für den Fußballverein selbst aber immer schwieriger zu stemmen. „Heute kommen die meisten Spieler nur der Spiele wegen zu uns. Die Identifikation mit dem Verein hat nachgelassen“, sagt der 66-Jährige. Genau 290 Mitglieder hat der SV. Kasten ist stolz, dass darunter 175 Kinder und Jugendliche sind. Fast 90 Prozent der Mitglieder haben einen Migrationshintergrund. „Wir leisten hier aktiv Integrationsarbeit.“

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmud­del­ecken: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Stiftung Sparda-Bank Hannover haben sich zum achten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen „Sommereinsatz“ unter haz.li/sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die Stiftung Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helferinnen und Helfer und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf, mitzumachen. Insgesamt unterstützt die Stiftung Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro.

Kasten ist wie sein Bruder in Stöcken aufgewachsen. „Wir haben hier schon mit neun Jahren Fußball gespielt“, sagt Siggi Kasten. „Wir haben hier Freunde kennengelernt und uns heimisch gefühlt“, ergänzt er. „Ich mag die Gemeinschaft und die Freundschaften hier“, sagt auch Platzwart Klaus Kollmann, der auch seit Jahrzehnten für den Verein aktiv ist.

Lobt die Gemeinschaft: Klaus Kollmann ist beim Verein groß geworden und bringt sich als Platzwart ein. © Quelle: Christian Behrens

Im nächsten Jahr wird der Verein 100 Jahre alt. „Wir sind noch immer Treffpunkt für aktuelle und ehemalige Spieler“, sagt Wolfgang Kasten. „Darum finden wir die Aktion Sommereinsatz richtig gut.“ Die Initiative der Stiftung Sparda-Bank Hannover und HAZ-Redaktion hilft kleinen Vereinen bei Arbeitseinsätzen. „Wir können die Unterstützung derzeit sehr gut gebrauchen.“

