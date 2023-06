﻿Forschen, entdecken und spielen: DRK Hannover organisiert inklusive Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche

Kinder mit und ohne Behinderung können Ende Juli in Hannover-Bemerode eine Woche lang gemeinsam forschen, entdecken und spielen: Das DRK bietet eine inklusive Sommerfreizeit ab acht Jahren an. Auch gemeinsame Ausflüge stehen auf dem Programm.

Südliche Stadtteile. Eine inklusive Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren mit und ohne Behinderung bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hannover im Juli in Bemerode an. Von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Juli, können Jungen und Mädchen an der Kita Pappelteich an der Anecampstraße 22 zusammen forschen, entdecken und spielen. Es stehen auch gemeinsame Ausflüge auf dem Programm.