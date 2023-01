﻿Collegium ehemaliger Bruchmeister ändert seine Satzung: Frauen sind willkommen

Hannover. Zuerst haben sie sich etwas schwer getan, am Ende gab es dann doch ein klares Votum: Das Collegium ehemaliger Bruchmeister ermöglicht jetzt auch Frauen einen Beitritt in ihre Vereinigung. Einer notwendigen Satzungsänderung haben knapp 90 Prozent der anwesenden Mitglieder bei der Jahresversammlung zugestimmt. Notwendig war eine Zweidrittel-Mehrheit. Über die Aufnahme von Frauen musste sich das Collegium Gedanken machen, seitdem im vergangenen Jahr zum Schützenfest zum ersten Mal in der über 720-jährigen Geschichte der Bruchmeister mit Vanessa Smorra eine Frau das Ehrenamt übernommen hatte.

Das Collegium ehemaliger Bruchmeister hat sich mit der Satzungsänderung nun allen Geschlechtern geöffnet. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schrieb dazu auf Instagram: „Das ist ein weiterer wichtiger Schritt auf Hannovers Weg zu einer diskriminierungsfreien Stadt. Wenn Traditionen weiterentwickelt und in zeitgemäßer Form gelebt werden, dann haben sie eine Chance, in der globalisierten Welt die verbindende Kraft in unserer Gesellschaft zu sein.“ Um die Satzungsänderung möglich zu machen, hatte es Ende 2022 noch eine mehrstündige Mediation gegeben.

Antrag auf Aufnahme ist erst 2024 möglich

Einen Antrag auf Aufnahme können Vanessa Smorra und ihre drei Bruchmeister-Kollegen erst 2024 stellen. Denn formal sind die Bruchmeister und die Bruchmeisterin des Schützenfestes von 2022 noch bis zur Verpflichtung ihrer Nachfolger zum Schützenfest 2023 im Amt. Erst danach können sie in den exklusiven Kreis des Collegiums mit seinen 160 Mitgliedern aufgenommen werden. Über diese Aufnahme stimmen die Mitglieder in geheimer, individueller Wahl ab. Dass jemand nicht genommen wurde, kam in der Geschichte des Collegiums zwar schon mal vor, hatte aber mit vorangegangenen Verfehlungen zu tun gehabt.

Neuer Vorsitzender heißt Marko Tatomirovic

Bei ihrer Jahresversammlung haben die Mitglieder auch einen neuen Vorsitzenden gewählt. Er heißt Marko Tatomirovic und setzte sich klar gegen Mitbewerber Axel Meyer durch. Tatomirovic war im Jahr 2000 Bruchmeister. Er tritt die Nachfolge von Rolf Franke an, der das Collegium seit 2014 anführte und es nun abgeben wollte. Der neue Vorstand ist für drei Jahre gewählt. Sollte Vanessa Smorra nach ihrer Zeit als Bruchmeisterin einen Antrag auf Aufnahme ins Collegium stellen, wäre dies dem neuen Vorsitzenden sehr recht: „Sie hat einen gut Job gemacht, es ab keinen Unterschied zu ihren männlichen Kollegen.“

Rund um das 493. Schützenfest im vergangenen Sommer waren die Wellen noch ziemlich hochgeschlagen, als die Stadt die Öffnung des Bruchmeisteramtes für alle Geschlechter bekannt gegeben hatte. Das Collegium ehemaliger Bruchmeister fühlte sich von der Stadtspitze übergangen, weil es vorab nicht informiert worden war. Während des Schützenfestes hatten einige Mitglieder des Collegiums in den sozialen Medien dann ihren Unmut kundgetan.