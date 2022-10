﻿Kabelschaden bei Vodafone in Hannover behoben: Betroffene Haushalte haben wieder Internet und Festnetz

Ein Glasfaserkabel der Vodafone wurde bei Bauarbeiten beschädigt. Die Reparatur fand unterirdisch an der Ecke Altenbekener Damm/Rudolf-von-Bennigsen-Ufer statt.

In Hannover und Umgebung ist das Netz des Anbieters Vodafone bis Donnerstagabend gestört gewesen. Bei Tiefbauarbeiten am Maschsee war am Dienstag ein wichtiges Verteilerkabel beschädigt worden. Festnetz und Internet über Kabel und DSL waren betroffen.

