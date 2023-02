Ehrenamtspreis in Misburg-Anderten geht an Julia Andrea Kasper und Herbert Scholvin

Der Ehrenamtspreis des Stadtbezirksrats Misburg-Anderten geht für das Jahr 2022 an Julia Andrea Kasper und an Herbert Scholvin. Kasper hat sich in der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge engagiert, Scholvin im Schwimm- und Wasserballsport.