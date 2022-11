﻿Investoren haben große Pläne mit Louis-Eilers-Gelände in Hannover

Industriebrache mit Ruinencharme: Seit Jahren geht es auf 60.000 Quadratmeter an der Bahnlinie in Hannover-Ledeburg nicht voran. Jetzt haben Projektentwickler das Grundstück gekauft, auf dem bis zur Hanomag-Pleite 1985 kunstvoller Stahlbau betrieben wurde. Für das Gelände gibt es neue Pläne, die mit Stadt und Denkmalschutz abgestimmt sind.

Hannover. Eine weitere große Industriebrache in Hannover soll bald mit neuem Leben erfüllt werden. Das Berliner Investmentunternehmen Deutsche Kapitalwert (DKW) hat das 60.000 Quadratmeter große Areal der untergegangenen Firma Louis Eilers an der Bahnlinie in Hannover-Ledeburg gekauft und ganz aktuell von der Stadt den positiven Bauvorbescheid dafür bekommen. Dort soll ein frischer Nutzungsmix mit Handwerkerhöfen und Büros, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und vielleicht sogar einem Technik-Erlebnismuseum entstehen.

„Wir wollen, dass der Name Louis Eilers den Menschen in Hannover in zehn Jahren wieder ein Begriff ist“, sagt DKW-Finanzaufsichtsrat Jan-Pascal Prick. Der 31-Jährige ist in Langenhagen-Kaltenweide aufgewachsen. „Ich kenne das Gelände“, sagt er. „Wir wollen es zu einem der nachhaltigsten Quartiere Hannovers machen.“

Kunstvolle Bauwerke

Louis Eilers war ab 1871 ein Stahlbaubetrieb, der kunstvolle Ingenieursbauwerke weit über deutsche Grenzen hinweg errichtete. Etwa eine Drehbrücke über die Schlei bei Kappeln und die Lindingöbrücke bei Stockholm sowie eine Schwebefähre über den Hafen von Rio de Janeiro. In Hannover fertigte Louis Eilers das detailreiche Stahlgerüst der später kriegszerstörten Jugendstil-Markthalle, die historische Hauptbahnhofs-Gleishalle und vieles mehr. 1985 ging das Unternehmen im Zuge der Hanomag-Insolvenz pleite.

Mobile Welten: Oldtimerenthusiasten scheiterten an Brandschutzauflagen

Zuletzt hatten Oldtimerenthusiasten um den Motorradspezialisten Matthias Korte versucht, auf dem Gelände eine Eventlocation mit Technikmuseum unter dem Namen Mobile Welten einzurichten. Sie waren aber insbesondere an den Brandschutzauflagen der Stadt zur Nutzung der historischen Eilers-Halle gescheitert. Dem Engagement der Fahrzeugfreunde ist es aber zu verdanken, dass mehrere historische Elemente der Ursprungsbebauung wieder in gutem Zustand sind.

Da war Louis Eilers noch im Produktionsbetrieb: Rechts der Wasserturm, links eine Halle mit dem Schriftzug „1871 Louis Eilers 1901“. © Quelle: Viola Hauschild/HAZ-Archiv

So haben sie 2016 den denkmalgeschützten Wasserturm liebevoll restauriert, der auf einem Stahlgerüst weithin sichtbar neben der Bahnlinie aufragt. Es ist das einzige Bauwerk auf dem Gelände, das unter Denkmalschutz steht. Auch die Fassade der Haupthalle ist wieder in gutem Zustand, ebenso wie die restaurierte ehemalige Werkstischlerei. Sie wurde nicht mitverkauft und auch nicht das alte Drehereigebäude und die mehrgeschossigen Gebäude am Entenfangweg, in denen die Akademie Deutsche Pop residiert.

Alte Gebäude erhalten

Den gesamten Rest des Areals aber will das Unternehmen DKW komplett neu überplanen – bei weitestgehendem Erhalt bestehender Gebäude, sagt Prick. „Es ist Bestandteil unseres Nachhaltigkeitskonzepts, dass wir erst prüfen, was für Nutzungen in den Gebäuden möglich sind, und dann mit der Umbauplanung beginnen – nicht umgekehrt.“ So ließe sich möglichst viel der Bestandsbauwerke weiterverwenden, was CO2 spart. Das riesige Gelände werde in einzelne Bauabschnitte aufgeteilt und dann nach und nach entwickelt.

Auf dem Louis-Eilers-Gelände in Ledeburg will das Investmentunternehmen DKW sein nächstes Großprojekt umsetzen. © Quelle: Katrin Kutter

Denn das Projekt ist groß. Insgesamt umfasse die von der Stadt per Bauvoranfrage rechtsverbindlich zugestandene Bruttogeschossfläche in künftigen Gebäuden 125.000 Quadratmeter. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden in Hannover-Stadt laut Immobilienmarktbericht 124.000 Quadratmeter Bürofläche umgeschlagen, also gebaut oder verkauft oder vermietet. „So viel Fläche auf einmal fertigzustellen, würde der Markt nicht vertragen“, sagt Prick.

2025 erste Bauarbeiten?

Wenn alles gut laufe, könnten 2025 die ersten Bauarbeiten für neue Nutzungen starten, sagt Prick. Mit einer Fertigstellung des Gesamtprojekts sei frühestens in zehn Jahren zu rechnen. „Aber Prognosen sind angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage schwierig“, sagt der Jungmanager. „Vor zehn oder zwölf Monaten hätten wir uns mit solchen Angaben sicherlich leichter getan.“

Wie genau die historische Halle genutzt werden kann und welche Neubauten zuerst entstehen, darauf sollen parallel zur Mietersuche Antworten gefunden werden. Fest steht aber: Das neue Gewerbequartier in Ledeburg soll natürlich viel Fotovoltaik bekommen und, wo das nicht möglich ist, Gründächer. Das gesamte Areal soll bis auf Anlieferverkehr oberirdisch autofrei werden, allerdings wird darunter eine Tiefgarage geplant. Das Gelände liegt drei Gehminuten von der S-Bahn-Station entfernt. Wohnbebauung allerdings werde nicht möglich sein, bedauert Prick: Direkt angrenzend befindet sich das Unternehmen Linde-Gase, es gilt als Störfallbetrieb.

„Größtes Büroneubauprojekt“ soll an der Königstraße entstehen

Für DKW ist es nicht das erste Projekt in Hannover. Das Unternehmen, das für die Finanzierung seiner Projekte unter anderem mit Pensionskassen und anderen institutionellen Anlegern kooperiert, hat im Mai angekündigt, zwischen Königstraße und Schiffgraben "das größte Bürobauprojekt der Innenstadt" zu starten. Auch das verzögert sich allerdings etwas: Aktuell liegt noch keine Baugenehmigung vor. Man hoffe, dass der Bau möglichst bald im Jahr 2023 starten könne, sagt Prick.