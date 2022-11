﻿Gefoltert im Iran: Frusandeh Kiany spricht über die Proteste in Hannover und ihre Zeit im iranischen Gefängnis

Hannover. Beim Betreten des Simo Sito auf dem Engelbosteler Damm ist die Inhaberin Frusandeh Kiany Haftlang zunächst nicht zu sehen. Sie kommt hinter der Bar des ehemaligen Teestübchens hervor, das im Juli mit einem neuen Ladenkonzept eröffnete. Mit einem herzlichen Lächeln und einem frisch aufgebrühten Rotbuschtee begrüßt sie ihren Besuch. Im Alter von 26 Jahren flüchtete sie aus dem Iran nach Deutschland. Bereits mit 14 Jahren war sie politisch aktiv und gehörte damit zu den ersten, die sich gegen das Regime auflehnten. Heute unterstützt die inzwischen 58-Jährige von Hannover aus den Protest der jungen Generation, ausgelöst durch die Tötung von Mahsa Amini.

Frau Kiany Haftlang, vor etwa 30 Jahren kamen Sie aus dem Iran nach Deutschland. Seit der Tötung von Jini Masha Amini am 16. September gehen die Menschen dort auf die Straße. Wie blicken Sie auf die aktuellen Proteste im Iran?

Ich war fassungslos, als ich hörte, dass ein Mädchen getötet worden ist. Es ist eine Mischung aus Traurigkeit und dem Gefühl, dass wir jetzt handeln können. Vor allem die jungen Leute sind betroffen. Seit den 1990er-Jahren gab es im Iran viele Aufstände, in den vergangenen Jahren in immer kürzeren Abständen. Die Gesellschaft wird schon so lange unterdrückt. Der Tod Aminis war der Funke, der es den jungen Leuten ermöglicht, gegen das iranische Regime auf die Straße zu gehen. Jetzt kann sie nichts mehr aufhalten. Sie wollen, dass die Mullahs nicht mehr unser Land regieren. Auf den Straßen schlagen sie den Mullahs die Turbane vom Kopf.

„Ich bin Frusandeh Kiany Haftlang, und ich habe gewonnen“: Die iranische Aktivistin Frusandeh Kiany Haftlang spricht über ihre Inhaftierung und Folter im Iran. © Quelle: Ilona Hottmann

Glauben Sie, dass aus dem Funken eine Flamme und damit aus dem Protest eine Revolution werden kann?

Es ist schon eine Revolution. Es gibt kein Halten mehr. Die Revolution hat eine Chance, weil es derzeit die jungen Menschen trifft. Sie können das Land verändern. Endlich ist im Iran Demokratie angesagt. Die Menschen schreien nach Frauen, Leben und Freiheit. Nach 100 Jahren sind es die Frauen, die die Regierung stürzen können. Der Feminismus hat seine Kraft bewiesen und das macht mich stolz. Doch die Revolution verläuft langsam, weil ihr die Führung fehlt. Kurz nach der Schah-Regierung, als Ayatollah Khomeini an die Macht kam, spaltete sich die Gesellschaft in verschiedene Gruppen. Dass sie nicht miteinander sprechen, nutzt die iranische Regierung aus. In den aktuellen Protesten lernen wir wieder, gemeinsam zu protestieren. Es braucht aber eine Koalition, die den Menschen im Iran den Rücken stärkt, keinen König und keinen Führer, sondern Demokraten und laizistische Organisationen. Ich habe dafür an den Sprecher der Organisation Association of Families of Flight PS752 Victims gedacht.

Die Organisation gründete sich, nachdem die iranische Luftabwehr am 8. Januar 2020 das Flugzeug einer ukrainischen Airline auf dem Weg von Teheran nach Kiew abgeschossen hat. Dabei sind 176 Menschen ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge handelte es sich um ein Versehen. Der Iran hatte das Flugzeug für einen amerikanischen Militärflugkörper gehalten. Wenige Tage zuvor hatten die USA den iranischen General Qasem Soleimani getötet. Daraufhin attackierten iranische Kräfte US-Stützpunkte im Irak.

Die haben auch bei der Demonstration in Berlin gesprochen. Man hört unsere Stimmen inzwischen überall. Der Protest ist weltweit. Das hätte die iranische Regierung am Anfang nicht gedacht. Erst Wochen später bezeichneten sie die Menschen auf der Straße als Verbrecher, die aus dem Ausland unterstützt werden. Sie zielen auf die Köpfe und Herzen von Jugendlichen. Das sind die Köpfe, die die Zukunft unseres Landes aufbauen. Die Herzen, die für die Demokratie schlagen.

Inwiefern engagieren Sie sich aus Deutschland heraus für die Frauenrechte im Iran?

In Hannover gehe ich fast jeden Samstag auf die Demonstration am Steintor. Damit Menschen aus Hannover an der Großdemonstration in Berlin am 22. Oktober teilnehmen konnten, organisierte ich zwei Busse und fuhr mit 162 Menschen aus Hannover in die Hauptstadt. Am Anfang war ich unsicher, ob wir überhaupt einen füllen. Tags darauf musste ich einen zweiten bestellen. Mit dabei waren Menschen aller politischen Richtungen, das hat mich begeistert. Als ich einstieg, sagte ich nur: „Wir wollen an der Revolution beteiligt sein.“

Zwei Veranstaltungen geplant: Schauspielhaus und Eisfabrik solidarisieren sich mit dem Iran Der hannoversche Kulturbetrieb unterstützt die Proteste im Iran, die seit der Tötung von Mahsa Amini im September andauern. Am Freitag, 16. Dezember, veranstaltet das Schauspielhaus ein Solidaritätskonzert. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Universen wird der iranische Rapper und Aktivist Säye Skye zu Gast sein.

Und ich habe einen privaten Verein gegründet. Dafür schicke ich einem Vertrauten im Iran Geld für bedürftige Menschen. Meistens sind es alleinerziehende Frauen. Mit ihm Kontakt zu halten, ist momentan schwierig. Viele können nur über ein verschlüsseltes Netzwerk ins Internet gehen. Er berichtet mir von der Lage im Iran, von den Ausgangssperren und wie die Menschen ihr trotzen. Wenn sie auf die Straße gehen, wissen sie nicht, ob sie wieder nach Hause kommen. Ich bewundere ihren Mut, besonders den der Frauen.

Haben Sie eigentlich Angst auf den Demonstrationen?

Die Menschen im Iran gehen auf die Straße und geben alles. Wenn eine Mutter ihr Kind bei den Protesten verliert, sagt sie am Grab, dass sich ihr Kind für die Freiheit geopfert hat. Das reicht mir. Soll ich Angst haben, wenn mir jemand in Deutschland mit dem Tod droht? Ich habe nichts zu verlieren. Auf der Demonstration in Berlin stand ich direkt vor der Bühne. Da hörte ich, wie fünf Personen versuchten, den Redebeitrag zu stören. Ich war so sauer und sagte ihnen, dass ich weiß, dass sie einen Stein im Schuh haben. Das ist eine persische Metapher dafür, dass sie etwas stört und sie negative Absichten verfolgen. Einer der Männer bedrohte mich und ich wiederholte, dass sie weggehen sollen. Eine Frau zog mich weg. Sie hatte Angst, dass mich der Mann schlägt. Das machte mich noch wütender: Die Menschen im Iran opfern ihr Leben für uns und sie hat Angst vor der Faust.

Sie sind schon seit mehr als 40 Jahren politisch aktiv. Wie kamen Sie dazu?

Ich habe als Kind angefangen und war schon mit 14 Jahren politisch aktiv. Das war 1978, kurz vor dem Sturz des Schahs. Das hängt mit meinem großen Bruder zusammen. Er wurde 1971 mit 24 Jahren verhaftet und im Gefängnis gefoltert. Ich war in der zweiten Klasse. Sechs Monate lang wussten wir nicht, wo er war. Zuvor studierte er Medizin und arbeitete in der Unibibliothek. Dort hat er ein Mädchen kennengelernt, eine Aktivistin. Er half ihr, geheime Nachrichten weiterzuleiten, indem er sie in den ausgeliehenen Büchern versteckte. Deshalb hat das Schah-Regime ihn verschwinden lassen und mit Elektroschocks gefoltert. Eines Tages lag er plötzlich fast tot vor unserer Haustür. Mein Bruder hat sich nie davon erholt. Bis heute ist er pflegebedürftig.

Zur Person Frusandeh Kiany Haftlang Frusandeh Kiany Haftlang wurde 1964 in der südiranischen Stadt Masdsched Soleyman geboren. Mit 16 Jahren wurde sie als politische Aktivistin festgenommen. Mit etwa 26 Jahren flüchtete sie über die Türkei nach Deutschland. Nach zwei Jahren in Bremen lebt sie nun seit knapp 30 Jahren in Hannover und betreibt das Simo Sito auf dem Engelbosteler Damm. Doch ihr politisches Engagement für die Menschenrechte im Iran treibt sie auch hier weiter an. Ihr Nachname Haftlang komme ihr zufolge aus dem Persischen. Er gehe zurück auf sieben Nomadenvölker im Südiran, die sich zur gemeinsamen Wanderung zusammengeschlossen haben.

Und meine Familie war sehr arm. Wir mussten mit umgerechnet 100 Euro im Monat zurechtkommen. Die Utopie einer gerechten Welt hat mich auf die Straßen getrieben. Für diesen Traum habe ich alles gegeben.

Genau genommen haben Sie Ihre Freiheit für diesen Traum gegeben. Sechs Jahre lang saßen Sie im Gefängnis. Wieso wurden Sie eingesperrt?

Ich war in der linken Organisation Fadaian Aghaliat. Weil ich dort sehr aktiv war, kannten mich viele in meiner Heimatstadt Masdsched Soleyman im Südiran. Als Khomeini 1980 begann, seine politischen Gegner aus dem Weg zu räumen und die Gesellschaft zu säubern, musste ich untertauchen und die Stadt verlassen. In Ahwaz versteckte ich mich zusammen mit anderen Aktivisten in einem Haus. Um herauszufinden, wo ich bin, nahm die Polizei meinen Vater für drei Tage in Gewahrsam. Eines Abends gegen 21 Uhr klingelte es an der Tür. Wir mussten noch nicht einmal die Tür öffnen, die Männer strömten wie Ameisen auf unser Grundstück. Draußen hörte ich meinen Vater die ganze Zeit schreien: „Ihr habt mir versprochen, dass ihr meine Tochter nicht anfasst! Ihr habt es versprochen! Ich flehe euch an!“ Sie haben ihn ignoriert und mich mitgenommen.

Ihr Bruder wurde in Gefangenschaft gefoltert. Wie war Ihre Zeit im Gefängnis?

Die Polizei fuhr mich in ein Gefängnis in meiner Heimat. Um vielleicht 3 Uhr morgens brachten sie mich in die Zelle. Es war Winter, das Zimmer eiskalt und dunkel. Dort stand ein Bett aus Metall. Die Matratze darauf war voller Eiter und Blut. Ich war im Folterzimmer.

Das Gefängnis war auf einem Berg gebaut. Ein Entkommen war unmöglich. Es gab dort zwei weitere Gebäude. Das eine war für die Untersuchungshaft, dort wurden wir verhört und gefoltert. Das andere war ein Verwaltungsgebäude mit großen Sälen aus Walnussholz, dort verurteilten sie uns. Im Gefängnis waren wir vier Jahre lang in Einzelzellen gesperrt. Danach gab es jeweils für Männer und Frauen einen gemeinsamen Raum. So war es schon vorher in den anderen Gefängnissen im Iran üblich. Trotz Haft war ich voller Hoffnung und Lebenslust. Jeden Morgen bin ich schon um 4 Uhr aufgestanden und habe heimlich Sport gemacht. Während die anderen noch schliefen, habe ich in Ruhe die Zeitschriften gelesen, die wir bekamen. Das hat zum Glück keiner mitbekommen. Eigentlich durfte man darin nicht länger als 20 Minuten lesen.

Wie kam es dazu, dass Sie als ehemalige Verhaftete aus dem Iran flohen?

Genaueres dazu kann ich nicht erzählen. Das könnte für die Beteiligten im Iran gefährlich werden. Jedenfalls kam ich mit einer neuen Identität über die Grenze in die Türkei. Ich konnte das alles nicht glauben. Hinter der Grenze habe ich meine Faust Richtung Himmel gestreckt und angefangen, vor Freude zu schreien. Alle dachten ich wäre verrückt. Aber ich war einfach frei und glücklich. Damals habe ich mir geschworen: das Gefängnis, die Schmerzen, das wird nicht mein Leben bestimmen. Es war ein ungerechter Kampf, ein Mädchen gegen ein System. Sie wollten mich vernichten, aber sie haben es nicht geschafft. Ich betrachte mich selbst als Phoenix. Wie dieser Vogel bin ich aus der Asche auferstanden. Ich bin Frusandeh Kiany Haftlang, und ich habe gewonnen.

Von Max Baumgart und Monika Dzialas