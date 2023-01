﻿Haltestelle Altwarmbüchen: Radfahrer bei Kollision mit Stadtbahn lebensgefährlich verletzt

An der Stadtbahnhaltestelle Altwarmbüchen ist es am frühen Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dort ist ein bislang nicht identifizierter Radfahrer mit einer Stadtbahn der Linie 3 zusammengestoßen und wurde lebensgefährlich verletzt.

