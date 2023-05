﻿Israel und Palästina: Ausstellung und Gesprächsreihe in Hannover

Hannover. Sie kennen sich seit Jahren – und zeigen, wie sich Trennendes überwinden lässt. Der liberale Rabbiner Gabor Lengyel, der einst in der israelischen Armee diente, und Yazid Shammout, Vorsitzender der Palästinensischen Gemeinde, pflegen einen intensiven Austausch. Am Donnerstag, 1. Juni, sprechen sie um 18.30 Uhr miteinander über ein Thema, das beiden am Herzen liegt: „Brückenschläge zwischen Israelis und Palästinensern“.

Der Gesprächsabend, moderiert vom langjährigen HAZ-Redakteur Daniel Alexander Schacht, ist ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe „Begegnungen in Palästina und Israel“. Diese beginnt in der Volkshochschule, Burgstraße 14, am 22. Mai um 18.30 Uhr mit der Eröffnung einer Ausstellung zu diesem Thema.

Am 30. Mai spricht dort dann um 18.30 Uhr Tabea Kerschbaumer über „Einsatz für Selbstbestimmung und gegen die Besatzung: Frauen in Palästina und Israel“. Die Referentin gehört zu einem Netzwerk, das die Veranstaltungsreihe organisiert. Das „Ökumenische Begleitprogramm in Palästina und Israel“ ist ein Projekt des Weltkirchenrats, das Menschen im Nahen Osten begleitet und sich um einen gerechten Frieden in der Region bemüht.