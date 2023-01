﻿Warum ist Hannover bundesweit eine Hochburg der Cracksüchtigen, Herr Woike?

Hannover ist bundesweit eine Hochburg der Cracksüchtigen. Warum ist das eigentlich so – und wo sollen die oft so verelendeten Abhängigen hin, wenn der Raschplatz hinter dem Bahnhof plötzlich zur Strandoase wird. Ein Interview mit Frank Woike, dem Suchtbeauftragten Hannovers.

Herr Woike, Hannover gilt neben Hamburg und Frankfurt am Main als eine von drei Crack-Hochburgen Deutschlands. Warum?

Das lässt sich nicht genau sagen. Eine Vermutung ist, dass es an den guten Verkehrsanbindungen – auch für Drogentransporte – liegt. Egal, ob man sich die Transportwege von Ost nach West oder von Nord nach Süd anschaut – und egal, ob man an Autos oder den Schienenverkehr denkt: Man muss immer über das Kreuz Hannover fahren. Jedenfalls kommen die verschiedensten Drogen hier an.

Welche denn?

Ganz oben rangiert Cannabis. Dann kommen alle Kokain-Drogenarten: von reinem Kokain bis zu Crack. An dritter Stelle Partydrogen: Ecstasy oder MDMA beispielsweise.

Von wie vielen Crackabhängigen sprechen wir in der Hochburg Hannover?

Man kann von 130 bis 150 Menschen ausgehen. Manche sind nur jeden zweiten oder dritten Tag da, weil sie versuchen, sich in der Zwischenzeit zu Hause zu stabilisieren. Auch das begrenzte Geld und die körperliche Belastbarkeit setzen Grenzen. Wie auch bundesweit in westdeutschen Großstädten ist die Zahl der Crack-Abhängigen leider während der Pandemie gestiegen; in Hannover um 30 bis 40 Prozent. Besonders der Frauenanteil ist gewachsen. Wir haben festgestellt, dass Frauen in der Pandemie aus Substitutionsprogrammen herausgefallen und in die offene Szene zurückgekehrt sind.

Manche Süchtigen wirken kaum älter als 18 Jahre alt

Man sieht hinter dem Bahnhof auch abhängige Mädchen, die kaum älter als 18 Jahre alt zu sein scheinen. Wie setzt sich die Szene zusammen?

Manche sind seit Jahrzehnten abhängig, haben mit Heroin oder anderen illegalen Drogen begonnen und konsumieren mittlerweile vorrangig Crack. Unter den jungen Frauen sind einige, die anschaffen gehen, um ihre Drogen zu finanzieren und zugleich Drogen nehmen, um die Prostitution zu ertragen. Gerade diese Frauen sind in der Pandemie weiter in die Illegalität geraten. Das hat ihre Situation noch verschärft.

Wie viel Stoff braucht ein Süchtiger am Tag?

Das ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen rauchen täglich, andere ziehen sich zwei, drei Tage raus, wenn sie merken, dass es ihnen ganz schlecht geht. Auch die Art des Konsums hat sich geändert: Die Menschen kaufen zudem häufig gar keinen Stoff mehr, sondern bezahlen pro Zug von der Pfeife. Wenn sie Crack kaufen, ist der Suchtdruck oft so hoch, dass viele weiter konsumieren, bis sie nichts mehr haben.

„Jeder Cracktrip endet abrupt“

Wie wirkt Crack?

Das Traurige ist: Crack ist eigentlich ein unheimlich potentes Mittel. Beim Kiffen beispielsweise merkt man erst langsam: Da flutet eine Wirkung in meinen Körper hinein. Die Droge lässt auch langsam nach. Crack wirkt sehr schnell und sehr stark. Fast unmittelbar nach dem Inhalieren wird der Abhängige von Glückshormonen geflutet, unter anderem Dopamin. 5 bis 10 Minuten lang vergessen sie alles um sich herum. Dann mischen sich in diesen Trip Angst- und Depressionszustände. Und: Er endet abrupt. Das sorgt dafür, dass man das Gefühl hat, das will man sofort nochmal erleben.

Die Cracksüchtigen hinter dem Hauptbahnhof wirken oft extrem unruhig. Warum?

Die Menschen sind nicht nur in einer Weise abhängig, wie wir es von Heroin und Alkohol kennen. Sie werden zunehmend psychisch auffällig. Das zeigt sich an einer sehr hohen Reizbarkeit, Aggressivität, einer sehr hohen Empfindlichkeit für Geräusche. Teilweise kommt es auch zu Angst- und Depressionsschüben. Das macht es für die Straßensozialarbeit sehr schwer, an sie heranzukommen.

Mit dem Crackkonsum geht auch eine extreme Verelendung einher, wie man hinter dem Bahnhof erleben kann. Warum?

Sie wirken oft extrem verelendet: die Junkies rund um den Bahnhof © Quelle: Christian Behrens

Es ist nichts wichtiger, als Geld und dann die Droge zu besorgen. Schlafbedürfnis, Sauberkeit, Wäsche wechseln: All das ist vollkommen nebensächlich. Dazu merken die Süchtigen oft gar nicht, wie elend sie drauf sind. Und wenn sie es merken, werden eben wieder Drogen konsumiert. Ungefähr die Hälfte der offenen Szene ist zudem obdachlos. Die Menschen haben kein Zuhause zum Schlafen, zum Duschen mehr. Der Vorplatz Fernroder Straße ist sozusagen ihr Wohnzimmer. Für uns ist das kaum nachvollziehbar. Aber den Süchtigen ist der Platz vertraut. Dort haben sie ihre einzigen sozialen Kontakte. Sie halten sich dort auch außerhalb ihres Konsums auf, weil das der einzige Ort ist, wo sie nicht völlig vereinsamt sind. Sie tun dies, obwohl sie auch unter der hohen Aggressivität der Mitsüchtigen leiden. Die Zahl der Körperdelikte ist sehr hoch. Wobei unsere Erfahrung ist: Alle Gewaltdelikte spielen sich in der Szene ab. Wer dort vorbeigeht, muss also keine Angst haben, dass er verprügelt oder beraubt wird.

Was sind das für Körperdelikte?

Das sind meistens Schlägereien. Die von der Sucht gesteigerte Gewaltbereitschaft und Reizbarkeit führt aber auch zu Einsätzen von Messern und Steinen.

Hannoversche Crack-Substitution wäre bundesweit einmalig

Die Stadt will eine Crack-Substitution anbieten, um den Menschen zu helfen. Das wäre bundesweit einmalig. Wie soll das genau funktionieren?

Es gibt im Moment noch kein Patentrezept, das wir übernehmen könnten. Wir brauchen einen medizinischen Zugang zu den Menschen. Die Stadt hat etliche sozialpädagogische Angebote der Suchthilfe. Für jemanden, der vom Heroin wegkommen möchte, haben wir eine Diamorphinambulanz. Wir haben viele Ärzte, die mit Methadon substituieren und den Menschen damit einen Schritt aus dem Elend ermöglichen. Es fehlen jedoch dringend medizinische Angebote für Crack. Hannover hat sich mit anderen Großstädten wie Frankfurt und Hamburg vernetzt und setzt sich gemeinsam beim Bundesdrogenbeauftragten für ein Modellprojekt ein.

Was könnte das sein?

Die Cracksüchtigen sollen nicht in der Nähe des Bahnhofs, sondern dezentral eine Anlaufstelle und eine Cracksubstitution bekommen. © Quelle: Rainer Droese

Wir brauchen einen medizinischen Stoff, der ähnlich stimulierend wirkt wie Crack. Außerdem zeigt eine Studie aus Frankfurt: Die Menschen werden durch das Umfeld getriggert. Solange sich Süchtige von der Szene fernhalten, können sie relativ lange abstinent bleiben. Sobald sie zum Hauptbahnhof gehen, sind sie sofort wieder im Sog der Droge. Wir müssen uns also auch gut überlegen: Wo ist so eine Substitution räumlich angesiedelt? Wir erarbeiten derzeit ein dezentrales Konzept, das genau diesen Punkt berücksichtigt.

Wo könnte das sein?

Aktuelle Beispiele der Wohnungslosen- und Suchthilfe zeigen, dass auch dezentrale Angebote funktionieren, wenn es eine gute Anbindung an den ÖPNV gibt. Eine räumliche Distanz zum Hauptbahnhof ist für die Suchtkranken hilfreich, weil Szene-Nähe den Konsum befördert. Das zeigt sich übrigens auch im Beikonsum von Substituierten, die nach der Arztpraxis direkt zum Raschplatz fahren, weil sie sich dort mit anderen Drogen versorgen können. Außerdem müssen wir uns überlegen, wie man die Hyperaktivität von Cracksüchtigen behandelt. Es gibt Menschen aus der Szene, die sagen: Cannabis beruhigt. Man könnte Süchtige also auch mit mehr als einem Stoff substituieren, mit einem, der die stimulierende Wirkung simuliert, und einem, der sie runterbringt.

Haben Sie bereits einen konkreten Ort oder ein Gebäude im Blick? Was wäre mit der Augustenstraße, in der mit Mecki 2.0 auch eine medizinische Versorgung angesiedelt sein wird.

Die medizinische Versorgung in der Augustenstraße wird das Thema Substitution grundsätzlich nicht beinhalten – weder für Heroin noch für Crack.

Crack auf Rezept ist nicht geplant

Kritiker sagen, die Bundesopiumstelle würde Crack oder ein Derivat, also einen von Crack abgeleiteten Stoff, nie für so ein Modellprojekt wie das in Hannover freigeben.

Das heißt nicht, dass andere Mittel davon ausgeschlossen sind. Aber das ist ein langer Weg. Es gibt dazu Kontakte in das Bundesgesundheitsministerium. Aber das Patentrezept haben wir noch nicht.

Das ist Hannovers Suchtbeauftragter Frank Woike Seit fünfeinhalb Jahren ist Frank Woike Beauftragter Sucht und Suchtprävention in der Stadt Hannover. Geboren wurde der 57-Jährige 1965 in Osnabrück. Nach einem Sozialpädagogikstudium in Hannover durchlief er seit 1991 verschiedenste Stationen in der Stadtverwaltung. So leitete er unter anderem ein Jahr lang die Kita Rote-Kreuz-Straße, war fast zehn Jahre im Jugendschutz tätig (unter anderem im Jugendmedienschutz und in der Alkoholprävention). Bereits seit 2014 war er stellvertretender Drogenbeauftragter, seit Juli 2017 ist er Suchtbeauftragter der Stadt. jr

Also Crack auf Rezept planen Sie nicht?

Nein, wir planen eine Medikation, die zweifach unterstützend wirkt: Zum Einen, was die Stimulation zum Anderen, was die Beruhigung angeht. Ein Problem ist auch, dass man bei Crack vermutlich mehrmals am Tag substituieren muss. Das heißt: Man müsste auch einen Ort mit Aufenthaltsqualität schaffen, wo die Abhängigen in der Phase, in der sie keinen Suchtdruck haben, schlafen oder duschen können. Fest steht: Wir müssten in jedem Fall eine wissenschaftliche Begleitung gewährleisten, weil wir wirklich Neuland betreten.