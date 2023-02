﻿Aktion „Hannover ist putzmunter“: Erst Müll sammeln, dann feiern

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Kostenfrei bis 13:00 Uhr lesen HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Schön und unscheinbar: Warum die denkmalgeschützten Wohnhäuser an der Kochstraße zwei Seiten haben

Fast alle Wohnhäuser an der Kochstraße in Linden-Nord stehen unter Denkmalschutz. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Vorder- und Hinterhäusern. Die ersten sind sehr sehenswert, die zweiten eher unspektakulär. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.