﻿Jagdsaison im Tiergarten: Anlage öffnet ab 7. November später

Am Montag, 7. November beginnt die Jagdsaison im Tierpark in Kirchrode. Bis Mitte Dezember können Besucher die Anlage dann erst ab 12 Uhr betreten. Das Forstamt muss den Bestand um 80 Tiere reduzieren.

Hannover. Die Stadt kürzt ab Montag, 7. November, die Öffnungszeiten im Tiergarten. Bis Mitte Dezember ist die Anlage dann von montags bis mittwochs erst ab 12 Uhr für Besucher geöffnet. Donnerstags, freitags und an den Wochenenden bleibt der Tiergarten dagegen wie gehabt ab 7 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

Grund für die vorübergehenden veränderten Öffnungszeiten: Die Stadt muss den Wildbestand im Tiergarten in diesem Jahr um etwa 80 Tiere reduzieren – um eine artgerechte Haltung weiter zu gewährleisten. Anfang November startet deshalb die Jagdsaison im Tiergarten. Laut der Stadt muss das Forstamt rund 50 Stück Damwild und weitere 30 Stück Rot-, Schwarz- und Rehwild erlegen.

Wildbret-Verkauf ab 10. November am Forstbetriebshof

Jeweils donnerstags am 10., 17., 24. November und 1. Dezember bietet der Tiergarten dann wieder Wildbret in Portionen von einem bis fünf Kilo an zum Verkauf an. Solange der Vorrat reicht, gibt es die Ware am Forstbetriebshof, Tiergartenstraße 149. Der Verkauf beginnt beginnt jeweils um 16 Uhr. Wer Wildbret kaufen möchte, bezahlt folgende Preise in diesem Jahr: Rücken mit Filet 24 Euro je Kilogramm; Rücken 16 Euro/kg; Keule 17 Euro/kg; Blatt/Schulter 9 Euro/kg; Hals/Träger 6 Euro/kg; Gulasch 16 Euro/kg; Rippen 4 Euro/kg; Suppenfleisch 4 Euro/kg.

Von Andreas Voigt