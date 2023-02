﻿Hannover: Jedes Jahr werden etwa 1200 neue Wohnungen fertig

Hannover. Noch immer werden jährlich weniger Wohnungen in Hannover fertiggestellt als genehmigt – aber die Zahl der bezugsfertigen Wohnungen steigt kontinuierlich. Die Bauverwaltung schätzt, dass seit dem Start der Wohnungsbauoffensive 2016 jedes Jahr etwa 1200 zusätzliche Wohnungen neu entstanden sind. Baugenehmigungen allerdings wurden in einigen Jahren in doppelter Menge erteilt. Es gibt also einen großen Überhang an genehmigten, aber noch nicht gebauten Wohnungen in der Landeshauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt Hannover legt Bilanz im Wohnungsbau vor

Die Zahlen gehen aus der jährlichen Wohnbaubilanz hervor, die Stadtbaurat Thomas Vielhaber zum Jahresende den Baupolitikerinnen und Baupolitikern im Rat vorgelegt hat. Vor zehn Jahren hat sich die Stadt dazu verpflichtet, das Bauprogramm wegen des schlimmer werdenden Wohnraummangels hochzufahren. Zunächst wurde ab 2013 in der Wohnbauflächenoffensive mehr Bauland geschaffen, dann ab 2016 in der Wohnungsbauoffensive gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft die Zahl der Baugenehmigung hochgefahren und parallel mit einem eigenen Förderprogramm dafür gesorgt, dass zumindest in Neubaugebieten zunächst 25, inzwischen 30 Prozent der Wohnungen stark preisgedämpft vermietet werden.

Für das abgelaufene Jahr liegen noch nicht alle Zahlen vor. Offenbar wurden 2022 aber 1255 Baurechte geschaffen (2021: 158; 2020: 1361), also Flächen für Wohnbebauung zur Verfügung gestellt. Die Zahl der Baugenehmigungen dürfte etwa 2350 betragen (sie liegt zunächst nur bis Oktober verlässlich vor, lässt sich aber hochrechnen), sie befindet sich damit etwa auf dem Niveau von 2020 (2470). Im Jahr dazwischen waren es sogar 3733 Baugenehmigungen – das lag an einem großen Schwung neu beantragter Wohnungen am südlichen Kronsberg. Die dortigen Bauaktivitäten dürften dazu führen, dass in diesem Jahr die Zahl der Fertigstellungen enorm steigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut 20.000 Baurechte seit 2013, gut 3000 Wohnungen gefördert

Seit 2013 wurden 20.359 Baurechte für Wohnungen geschaffen und seit 2016 dann 3265 Wohnungen mit städtischen Zuschüssen gefördert, um die Investoren zu billigeren Mietpreisen zu zwingen. Davon sind nach Angaben der Stadt 1239 fertiggestellt, 998 im Bau und 1028 in konkreter Bauvorbereitung, sie müssen in diesem oder dem nächsten Jahr fertig werden. Die Stadt zahlt sogenannte Aufwendungszuschüsse in monatlicher Höhe zwischen 3 und 5 Euro pro Quadratmeter, dafür sind die Kaltmieten gedeckelt auf Summen zwischen 6,10 und 8 Euro pro Quadratmeter. So sollen nicht nur Menschen ohne Einkommen, sondern auch mit mittlerem Einkommen preiswerteren Wohnraum erhalten. Die Verträge laufen allerdings nur zwischen 10 und 20 Jahre. Für etwa die Hälfte der geförderten Wohnungen hat die Stadt ein Belegrecht.

Vitalquartier an der Seelhorst: Überall in Hannover werden Neubaugebiete fertig. © Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Größtes Wohnungsbauunternehmen bei den geförderten Wohnungen ist die kommunale Hanova, allein sie hat seit 2016 rund 800 preisgedämpfte Wohnungen gebaut. Alle anderen Wohnungsunternehmen bringen es auf 664, die Wohnungsgenossenschaften auf 345 geförderte Wohnungen. Weitere Neubauten verteilen sich auf Stiftungen/Vereine (112), private Bauherren (279), Projektentwickelnde wie in der Wasserstadt und dem Vitalquartier (953), Fonds und Versicherungen.

Investoren haben 1200 Kitaplätze finanziert

Nach Angaben der Stadt haben Wohnungsbauinvestorinnen und -investoren zudem den Bau von 1200 Kitaplätzen mitfinanziert. Bei größeren Bauvorhaben bürdet die Stadt solche Aufgaben den Profiteuren von Neubaugebieten mit auf.